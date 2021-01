Arisa in versione casa dolce casa: sempre più bella! – FOTO

La famosa cantante dalle straordinarie doti canore pubblica su Instagram una foto in una posizione molto particolare: ecco quale!

La posa della cantante consiste nello stare seduta sul divano con le gambe alzate e unite, tenute strette a sé dalle braccia che le avvolgono.

La posizione è molto stravagante, ma d’altronde riprende la particolare personalità ed il particolare stile dell’artista.

Nonostante indossi abiti casalinghi, Arisa riesce sempre ad essere ammiccante e sensuale: è uno spettacolo!

Pubblicato da meno di mezz’ora, il post si sta già riempiendo di mi piace e commenti.

L’usignolo della musica italiana racconta: “Ho vissuto la casa come se fosse un albergo”

L’artista, questa estate, ha raccontato al suo pubblico come ha vissuto il post-lockdown: “Quello che stiamo vivendo dopo il lock down è come se fosse una ricompensa. Siamo stati chiusi in casa, abbiamo seguito le regole e adesso ci godiamo questo premio. Tra tutti i luoghi però posso dirti che la quarantena mi ha fatto soprattutto scoprire il piacere di vivere la dimensione domestica“.

E ancora: “Il mio lavoro mi porta in giro per l’Italia e per molto tempo ho vissuto la casa come se fosse un albergo, un punto d’appoggio utile per ripartire. Adesso mi piace stare in casa, come quando ero bambina“.

Infine, conclude dicendo: “Da bambini, il tempo trascorso in casa è come una tela bianca dove colorare la propria creatività…questa è una dimensione che non è possibile vivere se hai tanti impegni di lavoro che ti assorbono e fanno viaggiare“.