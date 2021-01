Beatrice Valli. Un look per tutte le stagioni ripercorrendo il 2020 – FOTO

Beatrice Valli: una carrellata strepitosa di foto con i look più graditi ripercorrendo le tappe del suo 2020. Tripudio di bellezza

Sfiorando i tre milioni di follower, Beatrice Valli è indubbiamente entrata a far parte di diritto nell’Olimpo delle influencer più importanti e amate nel nostro Paese.

Nata il 14 novembre 1995 a Bologna, a soli 25 anni, tappa dopo tappa sta ampliando il suo curriculum attraverso prestigiose collaborazioni. I suoi fan seguono quotidianamente i suoi aggiornamenti, bramosi di sapere le novità della loro beniamina. Beatrice Valli, infatti, oltre a meravigliose immagini in cui mostra le sue esperienze lavorative nei panni di modella, offre anche uno squarcio della sua vita privata.

Proprio al rigurado ultimamente, a cuore aperto, ha raccontato un fatto significativo del suo passato, utilizzando la sua influenza per toccare argomenti seri e delicati. Si parla di salute mentale. Un suo follower, in risposta alla domanda sulle aspettative per il 2021, ha espresso il desiderio di non soffrire più di attacchi di panico. Beatrice Valli ha dimostrato tutta la sua comprensione, rivelando di averne sofferto anche lei in passato.

Racconta che in seconda media i suoi professori la trovarono nel bagno della scuola in piena crisi. Fu ricoverata non capendo cosa potesse avere. In quell’occasione scoprì anche di avere una ciste di due centimetri all’interno della parte destra della testa, non operabile. “Ci passava anche un capillare, sarebbe stato pericoloso anche solo prendere una botta alla testa o una caduta” – ha detto l’influencer.

Beatrice Valli. Un futuro radioso

Il futuro ha poi riservato delle bellissime sorprese per Beatrice Valli, sempre più innamorata del suo Marco Fantini, conosciuto grazie al dating show, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Un lungo corteggiamento ha portato alla formazione di questa coppia quando Beatrice aveva solo 19 anni. Dalla loro unione sono nate due splendide bambine: Bianca (nata nel 2017) e la piccola Azzurra, venuta alla luce nel maggio scorso. Beatrice è tre volte una giovanissima mamma: il suo primogenito si chiama Alessandro, nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi, quando l’influencer aveva solo 16 anni.

Avrebbe dovuto sposare Fantini nel corso del 2020. Matrimonio saltato a causa del Coronavirus. Nessuna crisi. Solo la voglia di festeggiare come si deve, all’insegna della sicurezza e della felicità. Poco male, la coppia si gode i piccoli di casa in attesa di poter fare una cerimonia solenne quando arriveranno tempi propizi.

Nel suo ultimo post di Instagram propone una carrellata di scatti con outfit diversi al passare delle stagioni. “I miei look preferiti del 2020. Quale vi piace di più ?” Impossibile scegliere, appare bellissima e radiosa in ogni immagine. I follower, impazziti, fanno a gare nei commenti per decretare lo scatto migliore.