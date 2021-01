Coppia di coniugi scomparsa, il figlio sporge denuncia: attivata macchina delle ricerche

Una coppia di coniugi è scomparsa da tre giorni dalla propria abitazione di Bolzano: le ricerche non hanno ancora dato esito.

Ore di apprensione a Bolzano, dove da tre giorni si sono perse le tracce di una coppia di coniugi. A presentare la denuncia di scomparsa è stato il figlio che vive insieme ai genitori. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo 30enne, dopo essere rientrato a casa lunedì pomeriggio, non ha trovato i due genitori ed ha notato che la loro automobile non era stata spostata. Dopo la denuncia, le forze dell’ordine hanno dato il via alle ricerche che al momento non avrebbero dato esito.

Leggi anche —> Tragico incidente in hotel, ragazzo 25enne perde la vita in piscina

Bolzano, coppia di coniugi scomparsi da giorni: proseguono le indagini dei carabinieri

>>> Seit Montag 4. Jänner 2021 in Bozen vermisst <<<

Das Ehepaar Laura Perselli und Peter Neumair. Bitte Teilen Pubblicato da Armin Mutschlechner su Mercoledì 6 gennaio 2021

Leggi anche —> Tragedia sul lavoro, operaio travolto ed ucciso sui binari

Non ancora dato esito le ricerche di Peter Neumair e Laura Perselli, la coppia di coniugi scomparsa da Bolzano da lunedì pomeriggio. Peter di 68 anni e la moglie di 63 avrebbero lasciato la loro abitazione, dove vivono con il figlio 30enne, per una passeggiata, ma non avrebbero più fatto ritorno. Stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, proprio il figlio dei due coniugi, martedì, a circa 22 ore dalla scomparsa dei genitori, si è recato dai carabinieri per la denuncia. I militari dell’Arma hanno messo in moto la macchina dei soccorsi per le ricerche seguendo il protocollo del piano provinciale.

Alle ricerche hanno preso parte i vigili del fuoco di Bolzano, il corpo dei volontari ed i sommozzatori che hanno scandagliato le acque del fiume Isarco. A supporto delle squadre anche l’elisoccorso dell’Alto Adige e l’elicottero della Guardia di Finanza. I soccorsi, riferisce Il Corriere, hanno passato al setaccio diverse aree che la coppia frequentava come le Passeggiate del Talvera o il lago di Costalovara dove sembra che Peter e Laura volessero andare a pattinare.

La macchina delle ricerche, riporta Il Corriere, si è fermata ieri mattina, ma le indagini coordinate dai carabinieri proseguono e non si esclude nessuna pista.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La notizia della scomparsa ha destato molta preoccupazione nel capoluogo, dove i due coniugi erano molto conosciuti. Neumair è un ex insegnate di liceo in pensione, mentre la moglie Laura è un membro molto attivo di diverse associazioni culturali della città.