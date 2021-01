Cancro trasmesso dall’uomo, l’incredibile scoperta dei ricercatori

Una terribile scoperta proveniente da un gruppo di ricercatori secondo cui il cancro può essere trasmesso dalle madri ai figli durante la gravidanza e non solo.

Cancro, tantissimi gli studi condotti sulla malattia del secolo. Si è sempre pensato che il tumore fosse trasmissibile solo sugli animali, ma una terribile scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori in Giappone. Due bambini infatti ereditano il tumore dalle rispettive madri durante la gravidanza o alla nascita. Lo studio è stato pubblicato sul giornale scientifico di medicina New England Journal of Medicine.

I casi provengono dal National Cancer Center Hospital di Tokyo. Ai due bambini oggetto di attenzione medica è stato diagnosticato un cancro ai polmoni, un bambino a 23 mesi e l’altro a 6 anni. E’ emerso che le madri in entrambi i casi soffrono di cancro cervicale.

Cancro trasmesso, le ipotesi dei ricercatori

I minori si sottopongono ad una serie di analisi e accertamenti da parte dell’equipe medico ed è emerso come i tumori dei bambini presentassero delle analogie a quelli delle rispettive madri. Le cellule dei bambini erano positive altresì al papillomavirus umano, responsabile delle forma tumorale alla cervicale.

I ricercatori ritengono che la trasmissione delle cellule tumorali delle loro madri sia avvenuta durante la gravidanza o alla nascita. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto i bambini nati per via vaginale (come in entrambi i casi) possono entrare in contatto con le cellule tumorali.

Si sottolinea comunque che sono casi che rimangono comunque rarissimi; si pensa infatti che la trasmissione colpisce un bambino ogni 500 mila madri affette da cancro.

Ma la cosa che ha stupito particolarmente i ricercatori riguarda l’avanzare della malattia emersa a 6 anni, i primi sintomi emersi precocemente.