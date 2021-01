La celebre Katiuscia dei fotoromanzi: oggi non la riconoscereste – FOTO

Negli anni Settanta è stata la celebre Katiuscia dei fotoromanzi: la sua immagine appariva sulle copertine dell’epoca ma oggi è irriconoscibile

Pur non avendo mutato la sua bellezza e i suoi tratti da diva, la celebre Katiuscia delle copertine dei fotoromanzi è oggi irriconoscibile, anche lei, come tutti, non è immune al passare del tempo. La giovane che appariva sulle copertine dei fotoromanzi della casa editrice “Lancio” si chiama in realtà Caterina Piretti, ed è molto cambiata. I giovani dell’epoca che collezionavano e si appassionavano alle storie di cui lei era protagonista la ricorderanno di sicuro. L’attrice ora ha 64 anni ed è nata a Trapani. I non più “giovincelli” non possono dimenticare le storie da lei interpretate (197 e in quasi tutte era la protagonista). Parliamo degli anni che vanno dal 1972 al 1976 in cui Katiuscia era sempre sulle copertina dei fotoromanzi della “Lancio”. In seguito Caterina Piretti passò alla celebre casa editrice del giornale Gran Hotel, la stessa che ha creato una rivista intitolata proprio con il nome che l’ha resa famosa, Katiuscia, appunto.

Le foto attuali di Katiuscia dei fotoromanzi

Ed eccola Caterina Piretti com’è oggi. I segni dell’età si vedono ma malgrado ciò l’attrice ha mantenuto intatto il suo splendore e la sua bellezza pur avendo passato ormai i 60 anni. Katiuscia ha recitato anche al cinema in film come: “Ancora una volta… a Venezia” e “L’unica legge in cui credo”. Inoltre è stata il volto di alcune reclame dell’epoca, che pochi ricordano. Ha deciso di interrompere la sua carriera artistica negli anni Ottanta dedicandosi alla famiglia. Con la sorella Paola ha preso la decisione di dedicarsi all’attività di prodotti di artigianato.

I tratti sensuali che ancora oggi i fan possono ammirare in lei sono stati ereditati da un mix di culture: nata a Trapani da mamma albanese e papà bolognese, è cresciuta a Roma con suo fratello Tony e con la già citata sorella Paola.