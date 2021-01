Chiara Ferragni: prezzo shock per il serpente che indossa al collo

L’influencer tanto amata dagli italiani è incinta di sei mesi e su Instagram fioccano foto provocanti: lei stessa ammette di voler “fare più foto possibile con le tette in bella mostra prima che scompaiano di nuovo”.

Ma c’è un dettaglio impossibile da lasciarsi sfuggire…

Lanciando un messaggio di body positivity a tutte le donne incoraggiandole ad amare ed apprezzare le proprie forme, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, in attesa della seconda figlia del marito Fedez, resta in casa per le restrizioni contro il Covid-19 ma non si trattiene dal mostrare il suo corpo in ogni angolazione, fiera e sicura di sé stessa e dall’esibire topless, pancia scoperta, pigiami ed ogni sorta di abiti che mettono in risalto le curve della gravidanza.

L’imprenditrice non è solita indossare due volte gli stessi vestiti e lo dimostra ai suoi osservatori cambiando circa 4 outfit al giorno.

Eppure, c’è un costosissimo dettaglio che sembra essere diventato il suo accessorio preferito.

Si tratta di un gioiello che è comparso per la prima volta in uno scatto che l’influencer ha postato il 24 dicembre, andando a completare il suo look per la cena della Vigilia: il maglioncino rosso di Giuseppe di Morabito era infatti accompagnato da un Bulgari in oro rosa 24kt, rubini e diamanti incastonati.

Ma quanto vale il serpente “al seno” di Chiara Ferragni?

Parliamo della collezione “Serpenti” della nota società italiana che dal 1884 opera nel settore del lusso con la produzione di gioielli, orologi, profumi e pelletteria.

Ispirata appunto all’ipnotico fascino del serpente, la collana indossata dalla Ferragni nei suoi selfie vede un girocollo sottile in oro rosa con un pendente che riproduce la testa del rettile con squame esagonali, pavé di diamanti e rubellite a forma di occhi.

E’ in commercio sul sito ufficiale del brand alla cifra di 15.200 €, accompagnato dalla didascalia “seducente creazione dal design audace e sofisticato”.

Chiara ha dichiarato il suo apprezzamento per questa serie di Bulgari e già lo scorso aprile per il suo compleanno aveva ricevuto l’anello della linea “Serpenti”.

Anche per questo ciondolo i fan hanno pensato ad un regalo da parte del marito, ma avendolo indossato la sera della Vigilia di Natale, quindi in anticipo, hanno già escluso questa possibilità.Però l’influencer, quando posta selfie nei quali sono ben visibili le chicche della sua personale collezione di gioielli di lusso, utilizza hashtag come #SuppliedBy o #Adv, a riprova del fatto che non sono stati personalmente acquistati ma sono omaggi dei vari brand per ottenere visibilità.

Nel caso della collana di Bulgari non è apparso nessun hashtag del genere, per giunta i suoi fan sono rimasti con il dubbio riguardo il mittente di questo preziosissimo ed invidiato dono.

Comunque sia, sembrerebbe che la Ferragni non abbia più voglia di separarsi da questo regalo con mittente sconosciuto e lo ostenta insieme alle curve sexy da futura mamma bis.