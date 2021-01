Claudia Pandolfi ha svelato dei particolari intimi in un video in cui era insieme al collega e regista toscano Leonardo Pieraccioni

Claudia Pandolfi è stata una delle attrici del set di uno dei film del regista toscano Leonardo Pieraccioni. La pellicola è del 2018 e si chiama “Se son rose“, in cui accanto all’attore recitano altre bellissime e bravissime attrici come Mariasole Pollio, Antonia Truppo, Gabriella Pession e Caterina Murino, oltre alla ex poliziotta della famosa serie tv della Mediaset, “Distretto di Polizia“. Dietro le quinte del set dei vari film in cui Pieraccioni è regista e protagonista sono note a tutti gli attori le grandi risate e l’atmosfera allegra e spensierata che si respira. Proprio durante le riprese sul set del film del 2018 di Pieraccioni che Claudia Pandolfi ha condiviso un video molto divertente in cui con molta ironia fa vedere cosa è accaduto tra le risate scoppiettanti dei due attori. Il filmato ha ricevuto già molti commenti e reazioni dei fan dell’attrice romana e del regista.

Il Video di Claudia Pandolfi con Leonardo Pieraccioni

Nel video si vede Claudia Pandolfi accovacciata a fare pipì dietro un separé sorretto da Leonardo Pieraccioni. La stessa attrice si riprende divertita e oggi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il video accompagnato da questa didascalia: “Retroscena piccati”. Il “toscanaccio” ha commentato: “Ah già ho fatto anche questo! Lo metto nel curriculum” e l’ attrice ha risposto “Mica spiccioli”. Un ricordo spensierato di un film che ha ottenuto un discreto successo pur non essendo uno dei migliori del regista 55enne di Firenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Pandolfi (@missipanda)

I fan della Pandolfi hanno lasciato commenti divertiti, abituati come sono all’eccentricità, sincerità e simpatia della loro beniamina. C’è chi ha scritto: “Sempre sorridente, che bella”, “Grandiosa”, “Occhio alle vipere” e chi ha scherzato con Pieraccioni: “Uno dei compiti principali del regista”.