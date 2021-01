Claudia Ruggeri magnifica con la calza nera e lo stivale al ginocchio-FOTO

La bella Claudia Ruggeri fa impazzire i followers con una foto sensuale, appare con la gamba alzata in stivali altissimi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La Ruggeri è magnifica con le calze nere e gli stivali alti sopra al ginocchio, una donna magnifica. In occasione della befana, la bella Ruggeri si mostra in intimo insieme alla collega Laura Cremaschi. Ironicamente scrive “Buongiorno dalle Befane” e la Cremaschi replica nei commenti “Sto in giro a portà le calze”. Ovviamente gli utenti impazziti commentano con complimenti e ammirazione per le due belle donne.

LEGGI ANCHE>>>Can Yaman e Claudia Gerini insieme per Ozpetek: il progetto annunciato

La Ruggeri riceve da SAMSUNG la luce reggi iphone per i selfie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Gracia De Torres, sexy cambia look a ritmo dance: sogno esaudito – VIDEO

Claudia Ruggeri nelle stories Instagram mostra la sua nuova luce con supporto per il telefono, in modo da poter scattare i selfie con più facilità e di qualità. Lei stessa commenta “Direi che adesso siamo a posto” e si scatta il primo selfie. Sempre nelle stories cercava di capire cosa si poteva fare oggi, in che zona si trovava e quant’altro. Ormai bisogna attendere i DPCM per capirci qualcosa, che poi anche quando escono non si capisce mai chiaramente.

Gioca poi a Tombola la bella bonas di Avanti un Altro, d’altronde l’unico modo di passare il tempo a casa è di fare giochi da tavola o guardare film, le opzioni non sono poi tante. In ogni caso tra poco rivedremo la bella Ruggeri in televisione alle prese con le nuove puntate di Avanti un altro. Nell’attesa però la Ruggeri delizia i suoi follower con foto sensuali, appare con la calza della befana sulle scale in pose sexy.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Poi con i suoi nuovi outfit, una tutina bianca corta e attillata e calze nere trasparenti. In una foto scende le scale con un abito corto con ampio spacco sulla coscia e tutto aperto sul décolleté, un sogno. Ovviamente i commenti sono positivi, “Stupenda”, “Bellissima” e tanti altri.