Due genitori sono stati arrestati con l’accusa di aver ucciso la propria figlia adottiva di soli 16 mesi, morta nell’ottobre dello scorso anno.

Dopo mesi di indagine, sono emersi particolari agghiaccianti sulla morte di Jung In, la bambina di soli 16 mesi deceduta a Seul poco tempo dopo essere stata presa in adozione. I due genitori avevano portato la piccola presso l’ospedale di Seul (Corea del Sud) affermando che fosse caduta dal divano. I medici, che hanno riscontrato ferite gravissime, hanno provato in ogni modo a salvare la vita della bimba, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Dall’autopsia è emerso che la piccola sarebbe stata vittima di percosse.

Leggi anche —> Una mamma si suicida dal cavalcavia con il figlio: il motivo è sconvolgente

Corea del Sud, bambina di 16 mesi uccisa poco dopo l’adozione: arrestati i due genitori

Leggi anche —> Muore dopo pochi giorni dal parto a causa del Covid: la triste vicenda

La piccola Jung In, la piccola di 16 mesi deceduta a Seul ad ottobre dello scorso anno, sarebbe stata vittima di percosse e sarebbe morta a causa di una grave lesione addominale. Questo è quanto sarebbe emerso, come riporta la stampa locale e la redazione di Leggo, dall’esame autoptico sul corpo della piccola. I risultati degli accertamenti medico legali avrebbero dimostrato che la bimba aveva dei segni di lesioni e fratture su tutto il corpo che risalivano ai mesi precedenti al decesso.

La piccola Jung In era stata portata in ospedale dai genitori che l’avevano adottata alcuni mesi prima. La madre aveva spiegato ai medici che la figlia era caduta dal divano, mentre si preparava per uscire e di averla portata in ospedale dopo aver accompagnato l’altro figlio a scuola. All’arrivo presso il nosocomio, i medici hanno provato a salvare in ogni modo la piccola, ma poco dopo è deceduta per le gravi ferite.

Immediatamente sono scattate le indagini della polizia della Corea del Sud che ha arrestato la madre ed il padre della bimba. Dalle indagini, riporta Leggo, sarebbe emerso che le maestre dell’asilo nido frequentato da Jung In avevano notato alcuni lividi sul corpo di quest’ultima e che la piccola fosse denutrita. Quando il personale ha minacciato i genitori di avvertire il pediatra, i coniugi hanno diradato la presenza della figlia a scuola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il caso ha sconvolto l’intero Paese dell’Asia orientale, dove è divenuta di tendenza su Twitter l’hashtag #JeonginImSorry. In poco tempo, l’hashtag ha fatto il giro del mondo e molti utenti hanno chiesto indagini più approfondite e pene severe per i responsabili.