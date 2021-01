Duchessa di Sussex nei guai: la verità su Meghan Markle

In arrivo il primo libro su Meghan Markle: la sorellastra Samantha è pronta a sbugiardare la duchessa di Sussex raccontando tutta la verità

Negli ultimi tempi le cose non sembrano girare nel verso giusto per la duchessa di Sussex. Meghan Markle a parte l’amore nei confronti del principe Harry e l’aver creato una famiglia stupenda, ha dovuto attraversare varie difficoltà: dall’aborto alle discordie con la regina Elisabetta e l’intero palazzo reale, poi il trasferimento negli Stati Uniti ed infine il libro scritto dalla sua sorellastra. Proprio così, Samantha ha terminato di scrivere il suo libro, che verrà pubblicato venerdì prossimo in America. La scrittrice non vede l’ora di far leggere il suo lavoro al mondo intero e a tal proposito afferma: “Ecco la verità sulla duchessa di Sussex”.

Duchessa di Sussex: cosa rivela il libro?

Meghan Markle è davvero nei guai? La duchessa di Sussex è in allerta ed è già pronta ad affrontare la bufera che si scatenerà dopo la pubblicazione del libro intitolato Il diario della sorella della principessa Pushy’s Part 1, edito da Barnes & Noble. “Le cose non sono sempre come sembrano, in un mondo in cui le etichette sociali definiscono chi siamo – inizia così il lavoro di Samantha – come viviamo e come ci vediamo l’un l’altro”. In trecento pagine la scrittrice svelerà alcune verità nascoste sulla sua famiglia. Tra le due non scorre buon sangue visto che il passato le ha messe più di una volta una contro l’altra. Infatti l’autrice non ha mai accettato il fatto che il padre, Thomas Markle, abbia lasciato la moglie, ovvero la madre di Samantha, per mettersi insieme a un’istruttrice di yoga che diventerà poi la mamma di Meghan.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso tra le due è stato l’annuncio del fidanzamento tra Meghan e il principe Harry. Secondo Samantha la sorellastra è un’arrivista che ha a lungo pianificato di conquistare uno dei nipoti della regina Elisabetta solo per arrivare al successo.