Avete mai visto Edoardo, figlio di Gerry Scotti? È da poco diventato papà – FOTO

Avete mai visto Edoardo Scotti, figlio del famoso conduttore Gerry Scotti? È da poco diventato papà di una bellissima bambina.

Oggi scopriamo qualcosa di più di Edoardo Scotti, figlio del noto conduttore Gerry Scotti, recentemente diventato padre di una bellissima bambina.

Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti ha ora una figlia

Classe 1992, Edoardo Scotti è il primo ed unico figlio di Gerry Scotti, nato dalla relazione tra il padre e l’ex moglie Patrizia Grosso. Edoardo ha mosso i primi passi nel mondo lavorativo dietro alla telecamera, accompagnando il padre sui vari set ed occupandosi lui in prima persona della realizzazione di vari programmi come Lo show dei record e Cucine da incubo. Ha lavorato sia per Sky che per la Rai, oltre che per Mediaset. Nel 2015 Edoardo è stato anche inviato speciale in America e in Cina (sempre per Lo show dei record), riscuotendo un discreto successo. Ama viaggiare e conoscere culture diverse, passione che condivide con la moglie Ginevra Piola, anche lei giovane giornalista Mediaset.

Risale ad pochi giorni fa la notizia del parto di Ginevra Piola, che ha dato alla luce Virginia, prima figlia e prima nipotina di Gerry Scotti.