La siciliana Eleonora Incardona colpisce nel segno ancora sui social con alcuni scatti in tuta ginnica bianca, focus fondoschiena e seno

Nuovo scatto, nuovo giorno, nuovo sorriso smagliante per Eleonora Incardona che si trova ancora a godere del sole delle Maldive prima di tornare a Milano. Bella e sensuale, la pelle abbronzata e dorata, forma magnifica a clessidra come le dive degli anni Cinquanta. Una bellezza atipica rispetto ai canoni delle ragazze magrissime che sfilano sulle passerelle mondiali e che inorridiscono per cotanta tristezza.

La 29enne colpisce sempre i suoi 465mila follower su Instagram che la seguono, è troppo bella per passare inosservata. La vacanza prosegue ancora nelle Maldive ma anche lì la siciliana non si smentisce e decide di proseguire la sua attività ginnica in palestra.

Eleonora Incardona, direzione palestra in tuta bianca conquista i fan

Lo fa con un completo top pantalone bianco leggermente trasparente che però ne enfatizza il fondoschiena che emerge prepotente e diventa il focus di chi osserva gli scatti pubblicati.

Oltre 13mila like per lei e commenti sempre terribilmente calorosi da parte del suo pubblico. Ancora una volta non sappiamo se è in vacanza sola oppure accompagnata, la giovane non si lascia sfuggire nulla della sua vita privata, un indizio che faccia capire qualcosa a chi la segue.

Eleonora Incardona, per chi ancora non lo sapesse, è la ex cognata di Diletta Leotta che giovanissima si è lanciata nel settore dell’orologeria con il progetto “Private Watch Club” e che sembra stia riscuotendo un ottimo successo sia in patria che all’estero.