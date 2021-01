Eleonora Pedron ci delizia con un suo nuovo scatto su Instagram: lo short è cortissimo e lei più bella e sexy che mai

In splendida forma per questo un uovo anno Eleonora Pedron. 38 anni, attrice, showgirl e modella italiana, sa bene come conquistare scatto dopo scatto il suo pubblico. Lei che si mostra sempre in splendida forma, anche sotto le feste, quando si eccede un po’ a tavola con dolci e piccole coccole.

Ma Eleonora è un’appassionata di sport, si tiene in allenamento: corre e patica Boot Camp, una disciplina di fitness simile all’addestramento dei Marines americani. Alcune volte ne dà anche dimostrazione sui Instagram, social sul quale è seguita da 428 mila follower.

Oltre alla sua splendida carriera tra cinema e televisione, oggi i social le danno grande soddisfazione. Molto presente condivide alcuni momenti della sua vita, con i suoi figli ed il suo nuovo compagno, l’attore Fabio Troiano.

Eleonora Pedron saluta le feste ed è super sexy

Eleonora Pedron saluta le feste nel giorno dell’Epifania con una foto delle sue. Composta, sempre molto belle e sensuale ma senza esagerazioni.

È seduta sul divano la bella bionda con uno short cortissimo nero, ma le sue gambe ci restituiscono un vedo non vedo. Tutto merito delle calze nere abbastanza coprenti. Tacchi arancio che spiccano e un maglioncino panna.

Eleonora si stringe tra le braccia, guarda dritto in camera e incanta il web con quella luce che le arriva da dietro le spalle e la rende ancora più luminosa. Mette solo un cuore a corredo dello scatto ed i suoi fan la acclamano come sempre.

Sarà stato questo il look che ha scelto per il giorno dell’Epifania festeggiando insieme ai suoi due figli l’ultimo giorno di festa? Probabilmente sì e a noi piace molto.