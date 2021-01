La versione paradisiaca della modella Elisa De Panicis a bordo piscina: sex appeal e panorama davvero imperdibili.

La modella ventottenne nata sotto il segno del Sagittario, Elisa De Panicis, ha ereditato il suo successo in Spagna dopo essersi trasferita ed aver partecipato ad alcune trasmissioni locali, come Mujeres Y Hombres, versione tutta iberica del noto programma d’intrattenimento Uomoni e Donne, condotto da Maria De Filippi. Adesso la sua carriera è volta per lo più alla popolarità riscontrata sui social network, da qui lo scatto che ha appena sublimato il grigio inverno italiano.

Elisa De Panicis ed il sex appeal anche in paradiso

Nello scatto pubblicato un’ora fa sul suo profilo Instagram, Elisa trasporta i suoi follower in un paradiso terrestre: mare, spiaggia ed un panorama mozzafiato. Eppure, nonostante la cornice edenistica, a spiccare nell’instantanea è per molti il suo fisico abbronzato e statuario. Un momento di assoluto relax senza tralasciare la sua posa da diva, come si potrebbe iniziare il nuovo anno in maniera migliore?

“Be pround of your Life ✈️🌈🍀 2021” esordisce nella didascalia la nota influencer di origini lombarde. Ovvero “sii orgogliosa della tua vita“, una frase incredibilmente adatta per l’occasione. Gli apprezzamenti dei suoi fan si concentrano anche sul costume intero indossato dalla giovane soubrette.

Il colore nero crea un notevole contrasto con lo sfondo alle sue spalle, ma maniene ben alta l’attenzione del pubblico. “Guapa” oppure “ti sta benissimo” sono i primi commenti ad essere apparsi di risposta al post. Il primo non fa che ricordare alla modella i suoi trascorsi spagnoli che hanno contribuito notevolmente alla sua attuale popolarità.