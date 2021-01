L’ex velina scalda il web con una delle sue sexy foto: fisico perfetto e sguardo penetrante. Come resisterle?

La bellissima Federica Nargi ha pubblicato un post su Instagram che ha fatto il giro del web: una sensualità inaudita e una bellezza mozzafiato.

La Sig. Matri è senza dubbio una delle donne più belle del nostro panorama, ballerina, modella, soubrette, conduttrice. Ha fatto veramente di tutto in tv ma ha sempre trovato il tempo per la sua splendida famiglia costruita insieme all’affascinante ex calciatore e oggi dirigente della Lazio.

La coppia, infatti, è unita da ben 12 anni e insieme hanno avuto due bambine: Sofia e Beatrice.

Bellissime proprio come i genitori e molto amate e seguite da mamma Federica e papà Alessandro. I due infatti trascorrono molto tempo insieme alle figlie senza far mancare loro, nulla.

Un tripudio di sensualità

Uno scatto semplice ma che con la sua bellezza mozzafiato non può che catturare l’attenzione di tutto il web.

La bella romana è seguitissima sui social, ben 3.8 milioni i suoi followers e con questa foto, in poche ore è arrivata a quasi 85mila like.

Tantissimi i commenti di apprezzamento per questa foto in sexy lingerie nera: un top in pizzo e delle culotte che riprendono la fantasia del suo coordinato, sguardo da star e chioma fluente. Come resisterle?

“Sei la più bella in Italia, in assoluto”, “La più bella di tutte”, “Femminilità e sensualità in persona”, “Tu vinci su tutte“, sono solo alcuni dei complimenti ricevuti dall’ex compagna di bancone di Costanza Caracciolo.

E come dar torto agli innumerevoli commenti? Federica Nargi risulta davvero una delle donne più belle in Italia.