Flavio Insinna: raffica di gaffe con la nuova campionessa

A L’Eredità Flavio Insinna non si smentisce, la raffica di gaffe esilaranti con la nuova campionessa in carica ne è la prova.

Nuova campionessa e nuove gaffe per il conduttore de L’Eredità Flavio Insinna. Un circolo vizioso portato avanti per anni che non accenna a smentirsi. Dopo aver saluto l’ex campione in carica, Massimo Cannoletta, è la volta della giovane Martina. Durante la scorsa puntata del programma in onda su RaiUno la nuova campionessa in carica sarebbe stata scossa da un duplice dettaglio in particolare.

Flavio Insinna e la raffica di gaffe con Martina

Mentre la trasmissione giunge verso la fine a suon di ghigliottina, Flavio avrebbe pronunciato le seguenti parole nei confronti della giovane new entry: “Benvenuta nella nostra famiglia“. Nulla di strano, se non fosse che la frase abbia in sé un tono puramente sarcastico, vista la sconfitta appena accusata da parte di Martina.

Lasciando per il momento i 24mila euro in premio sul tavolo de L’Eredità la concorrente sembra essere presa da un breve momento di sconforto. Le parole del presentatore romano, sebbene appartengano al suo famoso e goliardico modo di fare, sembrerebbero non promettere bene per le puntate a venire.

Martina però decide di non lasciarsi scoraggiare da questa prima sconfitta, e soprattutto dall’irrisoria gaffe del presentatore, rimanendo ugualmente in carica come campionessa per le prossime puntate. La sua occasione, al di là della duplice ghigliottina, resta infatti ancora valida e tutta da giocare.