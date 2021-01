Francesca Ferragni, “Da me non è passata”. Stesa a terra, bellissima in jeans e anfibi – FOTO

Nuovo scatto per Francesca Ferragni che ha informato i follower di non aver visto la Befana ieri. Chiede allora come gli altri hanno vissuto la festività

La tradizione dell’Epifania non si festeggia in tutte le famiglie anche se è una bellissima usanza per chiudere le festività natalizie tutti insieme prima di riprendere con la scuola ed il lavoro. Una di queste è stata anche quella Francesca Ferragni, come ci ha fatto sapere lei stessa in un post condiviso ieri nella sua pagina Instagram da 1,1 milioni di follower.

“Da me la befana non è passata…la tradizione della calza nella mia famiglia non è molto sentita! Nelle vostre invece? Raccontatemi nei commenti le vostre tradizioni per l’Epifania 😍🧦🍭🍫🍪” scrive a margine dello scatto che a vede seduta a terra con le gambe incrociate e la braccia aperte dietro di lei.

Francesca Ferragni chiede ai fan come hanno trascorso l’Epifania e si scatena un grande entusiasmo sui social

Jeans scuri, felpa rossa e anfibi pesanti ai piedi. Bellissima come non mai anche nella sua più assoluta semplicità, senza trucco appariscente o filtri per camuffare il suo aspetto.

I fan allora rispondono al suo appello e fanno sapere come si svolge la Befana nelle loro case: “Da noi calze e regali per la piccola di casa ❤️ e ovviamente i dolci li mangia anche la mamma, cioè io ✌🏼”, “Nella mia famiglia si preparavano latte e biscotti per i cammelli. Magicamente la mattina dell’Epifania, i Re Magi si trovavano nei pressi della capanna ad adorare Gesù mentre a Natale erano ancora distanti nell’immenso presepe fatto da mia madre”.

E ancora: “Calze appese al camino, tanti dolciumi per i piccolini – da consumarsi sotto strettissima sorveglianza ovviamente – qualche giochino per i più grandicelli e qualche soldino per i più grandi ancora…carbone amarissimo per i cattivi ☝🏻☝🏻☝🏻”.