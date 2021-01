GF Vip, il web incorona Antonella Elia “regina degli assorbenti”

GF Vip: dopo la lite tra Antonella Elia e Samantha De Grenet il web si scaglia contro l’opinionista per le accuse rivolte alla showgirl e scova vecchi filmati

Il Grande Fratello Vip tiene banco sempre, ogni giorno, ogni dopo puntata e anche per parecchi giorni. Ne è la prova lo scontro molto acceso che c’è stato tra Samantha De Grenet e Antonella Elia nella scorsa puntata. L’opinionista dallo studio si è spostata nella casa e tramite il vetro ne ha dette quattro alla showgirl.

Tra di loro sono volate parole abbastanza pesanti, sia sul fisico che sulle rispettive carriere con un momento che non è molto piaciuto ai telespettatori. Il web lo ha commentato in qualsiasi modo trovando anche il modo di rispondere alle parole poco cariche che Antonella Elia ha riservato nei confronti della De Grenet.

“Sei la regina del gorgonzola, quello è stato il massimo della tua carriera” le parole accusatorie dell’opinionista verso la concorrente. Il riferimento era ad una pubblicità di circa 20 anni fa nella quale la De Grenet infilava un dito nel gorgonzola e poi lo leccava. Certo un po’ maliziosa e che forse oggi non sarebbe nemmeno stata proposta ma si parla pur sempre di 20 anni fa.

GF Vip, Antonella Elia e quella pubblicità della Lines

E ci ha pensato il web a rispondere alla Elia rispetto a quella insinuazione su Samantha De Grenet. Tra video sui social e proposte sui siti, l’opinionista del Grande Fratello Vip è stata definita la “regina degli assorbenti”.

Il motivo è presto detto e a dimostrarlo è la pagina Prossimi Congiunti che proprio ieri ha pubblicato alcuni video girati tra il 1987 e il 1988 in cui la Elia è la testimonial della Lines. Qui promuove sia la linea di assorbenti che quella dei pannolini per bambini.

La Elia è vestita in modo molto semplice, quasi come una massaia degli anni Cinquanta e recita alcune frasi come: “Lines Sottile e sei libera come l’ariaaa!” con sullo sfondo il Duomo di Milano.

Uno spot che non si differenzia molto da quello girato dalla De Grenet con il gorgonzola. E lo dice anche la pagina che ha diffuso il video: “Comunque, quanto a pubblicità, anche @antonellaeliatv vanta un curriculum di tutto rispetto #gfvip fonte: @tuttospot80”.