Giacomo Urtis sgancia la “bomba”: “Vi dico le donne che mi hanno chiesto di farlo…”

Già da un pò di tempo a questa parte, il grande Giacomo Urtis ha riscontrato una “cocente” eliminazione dalla “casa” del Grande Fratello Vip. Una volta ritornato alle vecchie abitudini di vita si è già prodigato per scoprire gli altarini di alcuni personaggi con i quali ha avuto a che fare, durante la permanenza al reality show.

Giacomo non ha “catturato” la scena chissà quante volte nell’arco del reality, anche se molte persone si sono rivolte a lui, spingendosi a “chiacchiericci” piuttosto intimi. Lui stesso aveva dichiarato di “depistare” l’argomento per mantenere il più possibile il riserbo, anche per non dare troppo nell’occhio delle telecamere…

I “segreti” dei concorrenti e “colleghi” di Urtis sono però divenuti, tutti ad un tratto, oggetto di discussione del post reality. Intervistato da “Casa Chi“, il programma di Alfonso Signorini ha svelato tutte le proposte da capogiro che le donne hanno fatto a lui…

Giacomo Urtis rivela tutta la verità: “Ecco coloro che me lo hanno chiesto”

Ha fatto parlare poco di sè all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma solo da quando non è più concorrente, Giacomo Urtis ha deciso di lasciare il segno. Lo ha fatto rivelando alcune informazioni segrete, sui “sogni” che le fan, in questo caso le sue coinquiline, gli intimavano di realizzare.

Non is tratta del “classico” momento di fermento sotto le lenzuola, come molti avranno creduto, bensì un “interventino” di troppo sul conto del loro sex appeal. Giacomo, infatti è conosciuto come il chirurgo estetico dei Vip e da un pò di anni a questa parte è bersaglio continuo di richieste di ritocchini e quanto altro.

Durante la permanenza nella casa più spiata di Italia aveva tenuto “acqua in bocca”, alle ragazze della casa, che gli chiedevano in anteprima, di iscriversi nella lista dei clienti sottoposti agli interventi di chirurgia. “La prima è stata Stefania Orlando, poi Maria Teresa Ruta e infine la splendida Dayane Mello”.

Alcune di loro coglievano l’occasione per guidarlo su come avrebbe dovuto intervenire per soddisfare alcune richieste d’intervento. “Volevo apparire come Giacomo al GF”, ma ora è tornato più che mai fortissimo, pronto a riprendersi definitivamente il suo nome di Urtis “medico”. Appena le “colleghe” usciranno dal reality, potremo vederne delle belle…