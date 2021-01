Gracia De Torres è un “fiume in piena” di bellezza inaudita su Instagram. Scuote il corpo ed esaudisce il sogno dei fan: favolosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

Non finisce mai di stupire la bellissima modella, Gracia De Torres, sempre col “fuoco dentro” quando si tratta di mettere al centro dell’attenzione se stessa e le sue “movenze” da sogno. Stavolta però i fan della dolce e sensuale soubrette di Instagram possono ritenersi soddisfatti, per aver visto davvero tutto del suo repertorio, condito da qualità nascoste che mai avevamo ravvisato in lei.

L’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” si è distinta dal gruppo delle vip più glamour e cliccate sul web con il suo fisico longilineo e un sex appeal unico nel suo genere. Amante della moda e dell’arte in generale ha sposato l’italiano Daniele Sandri e da allora, la dea bendata e del buon augurio ha sempre avuto un occhio di riguardo per lei.

Non ha impiegato tantissimo per diventare una bravissima conduttrice. D’altronde ha dimostrato, in più occasioni attitudini “camaleontiche”, che hanno letteralmente preso alla sprovvista tutti i fan a lei collegati

Gracia De Torres, esplosione di sensualità su Instagram: bellezza “illegale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

Da un momento di “appannamento” ad una movenza dolce e sensuale può essere breve il passo. Perchè da una star esplosiva e sensuale come lei, ci si può aspettare di tutto. Gracia De Torres è questo e tanta altra “roba” per gli ammiratori che quando “scrivono” il suo nome nella lista delle “preferenze” Instagram giornaliere da far visita, già iniziano a sognare in anteprima.

L’obiettivo principale della modella e conduttrice andalusa è quello di dare un taglio sempre “frizzante” e gipsy all’atmosfera attorno a sè. Come in occasione del matrimonio con Sandri, dove entrambi hanno “abbellito” di ricchezza e positività l’evento, scegliendo il colore bianco dei vestiti.

Da allora, l’ex partecipante di Supermodelo in Spagna ha raddoppiato l’onore della visibilità, contribuendo a rendere tutto intorno a sè con effetti speciali. Per questo motivo su Instagram può vantare di un appeal di tutto rispetto, con 484 mila seguaci che ogni giorno hanno sempre un buon motivo per iniziare al meglio la giornata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

Un esempio lampante è certamente l’ultima performance da infarto che propone un cambio look sexy e “repentino”, a ritmo dance del brano musicale “Dulceida“. Gracia è pronta a “scrivere” la storia del web, scuotendo la testa e realizzando il sogno più bello per i suoi follower. Ovvero un top a “fiorellini” che esalta in maniera incandescente un dècollète da “respiro corto”. E voi invece vi ritenete a passo con la sua invidiabile mentalità?