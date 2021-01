Katia Follesa e la “comodità di appoggiarsi su Damiano” – FOTO

Katia Follesa ha pubblicato una foto su Instagram in cui è insieme al noto chef Damiano Carrara con cui ha condotto l’amato show su Real Time, “Cake Star – Pasticcerie in sfida”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Con la simpatia e la semplicità che la contraddistingue, Katia Follesa ha condiviso due foto sui social. Nella prima è stesa su un marmo elegante mentre nella seconda è “appoggiata”, come lei stessa scrive nella didascalia, a Damiano Carrara, lo chef con cui ha condotto con successo “Cake star – Pasticcerie in sfida” su Real Time. Aspettando di rivedere il mix di simpatia, bellezza e bontà del programma in cui tre pasticcerie si contendono a suon di dolci la vittoria, Katia ci regala una foto con Damiano Carrara. Il pasticcere, che prima di approdare nei programmi italiani di cucina come giudice ha fatto gavetta negli Stati Uniti, è stato tra il vero protagonista insieme alla Follesa dello show culinario. E da poco ha lasciato deluse le fan che lo credevano single. Il giorno di Natale infatti Damiano ha condiviso una foto insieme a una ragazza bionda di cui non si conosce il nome, né altro, spezzando il cuore delle numerosissime ammiratrici del programma.

LEGGI ANCHE -> Jasmine Carrisi esausta di mamma Loredana Lecciso: Mi ha stressata

Katia Follesa: come ha fatto a dimagrire rapidamente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

LEGGI ANCHE -> Claudia Pandolfi svela particolari intimi con Leonardo Pieraccioni VIDEO

Sulla foto di Katia Follesa e Damiano Carrara ha scherzato anche Ambra Angiolini che ha così commentato: “Nel senso che te la comodità la trovi nell’omo freddo e duro 😂 d’estate come d’inverno. C’è solo che da imparà da te”, la comica ha risposto con una risata divertita. La conduttrice ha da poco raccontato com’è riuscita a dimagrire ben 18 chili, riuscendo così ad arrivare al peso forma degli esordi della sua carriera.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Il trucco non c’è nella grande perdita di peso di Katia, che ha confessato di essere cardiopatica e di essersi affidata a un medico per capire l’alimentazione corretta da seguire secondo il suo organismo.