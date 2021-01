Laura Chiatti meravigliosa sui social: l’attrice ha condiviso uno scatto incredibile su Instagram in cui indossa un vestito super.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)



Laura Chiatti è un’attrice e modella molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. La nativa di Castiglione del Lago ha preso parte a diversi film di successo, come ‘Vacanze sulla neve’, ‘L’amico di famiglia’, ‘Il peggior Natale della mia vita’, ‘Il professor Cenerentolo’. La classe 1982 è seguitissima sui social network: il suo account vanta 1,1 milioni di follower. Nel 2014 si fidanzò ufficialmente a Marco Bocci: i due si sono sposati nel mese di Luglio e hanno avuto due splendidi figli.

Laura ama postare scatti favolosi in cui mette in mostra la sua bellezza straordinaria. La 38enne, poco fa, ha deliziato il suo pubblico condividendo una fotografia in cui indossa un vestitino estremamente sexy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo, fitness bollente: scollatura vertiginosa e décolleté in primo piano – FOTO

Laura Chiatti, outfit da urlo: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci, vacanza bollente a Dubai: in bikini per la gioia dei fan | FOTO

Laura Chiatti ha condiviso una foto bellissima sui social network: l’attrice è bellissima e le sue labbra carnose fanno impazzire i fan. La 38enne indossa un vestitino favoloso e ha le spalle scoperte. Il suo fisico è semplicemente da capogiro.

Il post ha già raccolto 16mila cuoricini e numerosi commenti. “Mamma mia da sentirsi male …… sei di una bellezza ammaliante amore mio”, “Non ci sono commenti”, “Stupenda”, “Come sei bella”, si legge.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

La Chiatti, qualche settimana fa, fece impazzire tutti con una foto spettacolare. L’amatissima attrice indossava un vestitino con décolleté pazzesco in bella vista.