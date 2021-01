Laura Torrisi e la risposta sui social che fa sognare i fan: “Dai, riprovaci”

L’attrice Laura Torrisi ha alimentato le speranze dei fan dell’amore con un post ironico, che va a stuzzicare un suo ex di “valore”…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

“La speranza è l’ultima a morire”. Questo è il “motto” che stona ormai da tanti anni nella testa dei fan dell’attrice Laura Torrisi. Mai come stavolta, la bellissima “afrodite” del grande cinema che ha voluto ringraziare tutti per il sostegno ricevuto negli ultimi tempi ha deciso di rispondere, regalando un’inaspettata dose di ottimismo.

Il giorno della vigilia di Natale aveva postato una foto molto commovente che la vedeva nelle vesti di nuova “vincitrice” del male, dopo l’intervento di leiomioma dell’utero. Queste le parole di una felicissima e ritrovata Laura, riempita di solidarietà ovunque. “Volevo ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello… i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta”.

Al termine dei ringraziamenti, l’augurio più grande di trascorrere il nuovo anno nella miglior maniera possibile…

LEGGI ANCHE —–> Chiara Biasi: la dea nera non ha paura del freddo, è bollente dentro – FOTO

Laura Torrisi su Instagram riaccende la “fiammella” d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

LEGGI ANCHE —–> Belen e Stefano: verità sulla loro separazione, cosa c’è dietro



Mai come stavolta, i fan della bellissima e dolcissima Laura Torrisi possono aprire il “libro dei sogni” e sperare in un amore che tutto sommato potrebbe riaccendersi da un momento all’altro. Ciò che veniva considerata come la coppia più glamour e romantica del grande cinema, oggi la speranza di rivederla insieme non è più un sogno proibito.

E’ bastato un “cenno” via social da parte di Laura, che dopo aver superato tutti le “noie” di un anno molto turbolento è pronta a rilanciarsi con ottimi propositi. E quale miglior maniera se non quella di “bussare” alla porta del Pieraccioni, per aumentare le possibilità di un ritorno che avrebbe davvero del clamoroso.

I due si erano lasciati nel lontano 2014, quando in comune annunciarono sui social, la fine della loro relazione. Ma stavolta è la Torrisi a “punzecchiare” l’ex maritino, con un post molto ironico che sa di cenno definitivo d’intesa tra i due.

Il simpaticissimo attore toscano è alle prese con l’accensione del camino di casa e non riuscendovi dopo l’ennesimo tentativo, rivolge il proprio aiuto ai fan di Instagram.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Tra i commenti spunta proprio quello dell’ex moglie che gli indica la strada “maestra” facendo sognare i fan della coppia: “Dai, riprova con la camicia del boscaiolo, può darsi che ci ricaschi…”. Che sia l’inizio di un clamoroso ritorno al passato, come due piccioncini perdutamente innamorati?