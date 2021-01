Lutto nel mondo della Tv: È morto Solange

Solange, volto noto della televisione e famoso sensitivo, è stato ritrovato morto presso la sua abitazione

Il mondo della tv è in lutto. La morte del famoso sensitivo e volto storico della Tv Solange sarebbe successa secondo cause naturali. Paolo Buccinelli (il vero nome di Solange) aveva 68 anni e i suoi amici non sapevano niente di lui da qualche giorno. Così si sono preoccupati e sono andati a casa sua per capire cosa stesse facendo. Ma appena arrivati sul posto hanno sentito il telefono di Solange suonare senza una risposta da parte sua così hanno subito chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono entrati in casa e hanno rinvenuto il corpo del sensitivo disteso sul divano senza vita. Sul posto sono giunti anche i medici del 118 che hanno potuto costatare che Solange è morto per cause naturali. Secondo quanto scrive ‘Tgcom24’, era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico ma era stato dimesso dal nosocomio nella stessa giornata.

Chi era Paolo Buccinelli in arte Solange ritrovato morto in casa

Paolo Buccinelli, in arte Solange, era nato il 25 aprile del 1952 a Collesalvetti in provincia di Livorno. La sua carriera ha inizio negli anni ’80 quando diventa sensitivo in televisione. Successivamente incide anche dei 45 giri dal titolo “Palline colorate” e “Ma che bandiera è questa qua”. Negli anni Novanta partecipa a “La sai l’Ultima?” e “Buona Domenica”. Nel 2004 prende parte al reality di Daria Bignardi “La Fattoria”. Il pubblico lo ha apprezzato e imparato a conoscere soprattutto all’epoca in cui faceva l’opinionista per Domenica In. Proprio al programma domenicale condotto da Mara Venier risale la sua ultima intervista.

Di quella chiacchierata molti ricorderanno la discussione accesa con il mago Otelma. Nella sua carriera, oltre a essere sensitivo, volto televisivo, opinionista, cantante e scrittore, ha recitato anche in diversi film come il cinepanettone “Matrimonio alle Bahamas” del 2007.