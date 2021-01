Mara Venier, dedica d’amore ad una persona speciale – FOTO

Adriano Celentano ha compiuto gli anni e sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo – come Mara Venier – e della musica che rivolgono gli auguri al cantante.

Mara Venier ricorda l’amico Adriano Celentano sui social e le rivolge gli auguri per il suo 83esimo compleanno compiuti il 06 gennaio. La Venier ha scelto un modo sobrio e minimal per ricordare Celentano ma che trapela tantissimo affetto. La foto che ha postato su Instagram infatti ritrae i due insieme in un caloroso abbraccio – ovviamente la foto non è recente – e accanto scrive semplicemente: Buon compleanno Adriano ❤️🎂. Tantissimi i messaggi di risposta da parte sia dei fans della Zia Mara che colgono l’occasione per fare gli auguri, ma anche di personaggi noti dello spettacolo. Tra questi infatti anche Patrizia Pellegrino scrive: Tanti auguri Adriano 💝👏👏👏👏👏 grazie Mara di avercelo ricordato.

Gianni Morandi come Mara Venier, gli auguri al Molleggiato

Gianni Morandi su Instagram ha optato per degli auguri semplici da rivolgere all’amico nonché collega. La foto è in bianco e nero, i due ancora ragazzini si guardano negli occhi e sorridono e Celentano col microfono in mano, pronto per cantare. Morandi scrive: Auguri al più grande di tutti! Tantissimi i commenti in risposta. Doppia dedica di Morandi, il cantante ha scritto un corposo post al Molleggiato su Facebook col quale mostra tutto l’affetto e la stima. Sono passati tanti anni, sei sempre un grande riferimento per me, ho seguito tutto quello che hai fatto, ti ho ammirato come cantante, musicista, autore, regista, attore, un protagonista assoluto, sempre imprevedibile…

Parole bellissime che sicuramente saranno arrivate al destinatario.