Maradona Jr a Buenos Aires per chiarire i sospetti sull’eredità del Pibe de Oro

Il mistero si infittisce per quanto riguarda la successione che Diego Armando Maradona ha lasciato alla famiglia, o meglio ai figli. Dopo le parole di colui che è stato nominato amministratore dell’eredità del Pibe de Oro, Sebastian Baglietto: “L’eredità più bella di Maradona? La gioia che ha regalato al mondo”, Diego Sinagra Maradona vuole vederci chiaro e ha già pronte le valigie e il biglietto di partenza per Buenos Aires. Il figlio di Maradona e Cristiana Sinagra partirà alla volta dell’Argentina sabato prossimo, sempre restrizioni per il Covid permettendo. L’avvocato di Diego Armando Maradona, Matias Morla, ha confermato che l’unica eredità lasciata sono tre auto. Per questo motivo Sinagra partirà per Buenos Aires, per chiarire la vicenda anche insieme ai suoi fratelli e sorelle.

Maradona Jr a Buenos Aires per fare chiarezza e “salutare papà”

In un’intervista rilasciata a “Il Mattino”, Maradona Jr, prossimo alla partenza per Buenos Aires, vuole innanzitutto “salutare papà e dargli un bacio”, non essendo stato presente al funerale de La Mano de Dios. Poi, nel paese sudamericano, ha un avvocato, Luis Enrique Rey, con cui si sente spesso e su cui ha dichiarato: “Ho piena fiducia in lui ed è l’unico che porta avanti la mia situazione del punto di vista legale: anche io sono rimasto sorpreso dal fatto che finora l’avvocato Morla abbia dichiarato soltanto tre auto facenti parte del patrimonio di papà“. Visto che insieme all’ex capitano del Napoli, Diego Sinagra e gli altri fratelli e sorelle parlavano spesso dell’eredità che sarebbe toccata ai figli, risulta strano che non sia presente un testamento, secondo quello che afferma Sebastian Baglietto.

Per Maradona Jr è tutto da chiarire: “Intendo capire perché Morla non tiri fuori le carte in suo possesso. “Vi sembra possibile che papà possedesse soltanto tre auto?”.