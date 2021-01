Maria De Filippi sul figlio adottivo: è ora di gettare la spugna

L’imprevedibile dichiarazione della conduttrice Maria De Filippi nei riguardi del figlio adottivo fa riflettere su molte questioni.

Il ritorno della conduttrice Maria De Filippi sulla rete Mediaset è segnato da una dichiarazione inaspettata. In molti nella giornata di oggi sono in attesa della prima puntata di Uomini e Donne dopo la pausa per via delle festività, per non parlare dell’appuntamento settimanale con C’è Posta Per Te, che inizierà con tanto di bagaglio emotivo a partire dal prossimo week-end. Veniamo però alle parole che sembra abbiano già sollevato una notevole curiosità.

Leggi anche —>>> Maria De Filippi , la famiglia si allarga: in arrivo una bella sorpresa

Maria De Filippi e la frase liberatoria al figlio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tvlandia (@tvlandia)

Potrebbe interessarti anche —>>> Maria De Filippi e quella grande voglia di diventare presto nonna: arriva la dedica…

Come è ben noto ai suoi fan Maria anni fa ha adottato il figlio Gabriele Costanzo e da allora i due, nonostante alcune iniziali difficoltà, sono divenuti inseparabili. Eppure, la conduttrice milanese avrebbe deciso di gettare la spugna su alcune questioni riguardanti la vita dell’età del ragazzo, adesso ventinovenne.

“Lui sa che io ci sono sempre…”, ha esordito Maria riferendosi al suo affetto incondizionato nei confronti del figlio. Sebbene il compito di una madre sia anche quello di lasciare andare la propria prole, senza intaccare troppo le decisioni che potrebbero essere decisive per la sua esistenza. Infatti, la conduttrice ha poi approfondito l’argomento parlando di alcuni aneddoti, definendosi come una madre fin troppo apprensiva nel suo recente passato con Gabriele.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi ⭕ (@mariadefilippipage)

Adesso però è tutto risolto e i due, pur avendo preso, come da copione, due strade diverse, sono uniti da un legame indissolubile che va ben oltre le costrizioni. A ricordare la compertenza non solo come donna, ma anche come professionista, sarà il marito di Maria, Maurizio Costanzo. Prendendosi ad oggi, dopo il successo riscontrato, “Il merito per averla lanciata”.