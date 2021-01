Marika Fruscio in uno scatto che anche con la mascherina non ne nasconde il fascino, il decolletè è sempre da urlo

Il fascino esuberante ed esagerato di Marika Fruscio non tramonta con il passare degli anni. La soubrette ha spento pochi giorni fa 42 candeline, l’età non ne intacca minimamente la bellezza e l’estetica provocante. Celebre, come sempre, per le sue forme esplosive e ammalianti, dopo le vacanze natalizie riprende le sue attività lavorative. Condividendo con i followers su Instagram, molto numerosi, uno scatto particolare, che evidenzia come, anche nella vita di tutti i giorni, si tratti di una donna irresistibile.

Marika Fruscio, esplosione di sensualità come al solito: il lato A straborda dal maglione

Lo scatto in questione avviene in uno spostamento in treno. Mascherina d’ordinanza, come prevedono le norme anti contagio da coronavirus, che ne coprono il volto ma non nascondono lo sguardo magnetico e che non ammette repliche. Ancora una volta, comunque, ad essere protagonista assoluto dell’immagine è il suo decolleté, ormai passato alla storia.

Il lato A quasi straborda dal maglione, con una sapiente scollatura che non può che catturare l’occhio di chi guarda. Un dettaglio che provvede ad alzare la temperatura di questo freddo inverno, in un mese di gennaio ancora ricco di incognite per tutti noi. Se Marika non ci fosse, bisognerebbe inventarla.