La showgirl e modella italiana pubblica un post, composto da tre scatti: i followers restano estasiati di fronte a tanta bellezza!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Il trucco dell’influencer è il particolare della foto che colpisce maggiormente: il rossetto rosso non passa mai inosservato!

Notiamo che è in vista anche il suo particolare tatuaggio sul braccio, evidenziato dalle maniche del maglione grigio alzate.

I capelli sono molto semplici: le cadono lisci dietro le spalle.

La Satta in due ore ha già superato i 40.000 mi piace ed ha quasi raggiunto i 300 commenti: ha fatto innamorare tutti!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Melissa Satta parte da sé stessa, è una bambola bellissima FOTO

Melissa Satta fa tendenza: da velina a super influencer!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Melissa Satta, sempre più bella e sempre più in forma: che spettacolo-FOTO

La Melissa Satta di molti anni fa non si sarebbe mai aspettata un successo così grande: 4,4 milioni di followers su Instagram!

Come avrà conquistato un pubblico così vasto? Forse con la sua bellezza ed il suo fascino, forse con la sua grintosa personalità, forse dal successo derivato dal programma di Antonio Ricci, oppure per un mix di queste possibilità.

La Satta condivide con i seguaci parte della sua vita: il backstage dei servizi fotografici, i viaggi in giro per il mondo, la sua passione per il fitness ed il suo lavoro in tv, agli eventi e per i brand di moda.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Ma ciò che possiede di più prezioso e che sceglie di condividere con i fans è sicuramente suo figlio Maddox, adorato anche dal suo esercito di utenti!