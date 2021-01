Melita Toniolo, pancione inaspettato: “Incinta all’ottavo mese”

Melita Toniolo ha fatto impazzire i fan dopo aver pubblicato una foto con il pancione, è di nuovo in dolce attesa?

Modella, showgirl e conduttrice televisiva e radiofonica, Melissa Toniolo dopo aver partecipato ad una delle edizioni del Grande fratello non si è più fermata ed percorso la strada del successo e notorietà. Oltre ad essere una donna delle televisione è anche una super mamma, le sue giornate si alternano tra lavoro e famiglia. La trevisana ha tutto ciò che ha sempre desiderato o c’è qualcosa che le manca ancora? Scopriamolo insieme.

Melissa Toniolo: diventerà di nuovo mamma?

Più di un milione di persone si stanno domandando se la modella trevisana sia di nuovo in dolce attesa, visto che ha da poco pubblicato su Instagram una foto con il pancione. “Incinta all’ottavo mese” scrive sotto il post e i fan impazziscono di curiosità. Si mostra in bianco e in nero, senza veli, solo un camicione che copre tutta la sua bellezza da mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Niente bebè per la Toniolo che a quanto pare ha solo pubblicato una foto del suo passato, quando era in dolce attesa del suo unico figlio Daniel, nato nel 2017. La donna è fidanzata con il comico Andrea Viganò ed insieme hanno dato vita ad una meravigliosa famiglia. Chissà se i due stanno realmente pensando ad un fratellino o una sorellina per l’ometto di casa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Per il momento questa rimane solo una curiosità dei fan che si appassionano alle pillole di vita della modella. Non ci resta che seguirla su Instagram per scoprire qualcosa in più.