Michelle Hunziker, sui social le foto delle sue figlie: una più bella dell’altra – Foto

Nuovo scatto della bella showgirl svizzera sui social. La bella Michelle pubblica una foto dove mostra le 3 meravigliose figlie.

Michele Hunziker non ha mai nascosto di essere molto fiera delle sue 3 figlie. La showgirl svizzera, come ben saprete, ha “sfornato” 3 bellissime figlie, ma a quanto pare non le dispiacerebbe allargare ancora una volta la famiglia.

A confermarlo è lei stessa. Nella didascalia dell’ultima foto pubblicata su Instagram, dove si vedono le sue meravigliose figlie, ha scritto: “A forza della genetica! Avessi dell’ottimo tempo biologico a disposizione…ne farei altri 10!!!”.

La carriera e la storia con Tommaso Trussardi ed Eros Ramazzotti

Una vita super frenetica quella della Hunziker che ha cominciato a lavorare prestissimo nel mondo dello spettacolo. La notorietà vera e propria per lei però arriva quando lavora come testimonial del marchio di biancheria intima Roberta, dove sfoggia il suo bellissimo lato B.

Successivamente, conosce Eros Ramazzotti. Dalla loro storia d’amore nasce Aurora. Nel 2008 i due convolano a nozze e, subito dopo, Michelle debutta in tv con il programma I cervelloni, accanto a Paolo Bonolis.

Nell’arco degli anni, la Hunziker ha preso parte a diversi programmi, anche in Germania e in Svizzera (Colpo di fulmine, Striscia la notizia, Festivalbar, Zelig).

Nel 2018 ha condotto il 68esimo Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Successivamente, è tornata a presentare Striscia la notizia e ha condotto All Together Now, insieme a J-Ax, e Amici Celebrities.

Dopo Eros Ramazzotti, la Hunziker ha ritrovato il sorriso insieme a Tommaso Trussardi, che ha anche sposato. Dalla storia tra i due sono nate Sole e Celeste. Più volte la svizzera ha anche parlato di un possibile quarto figlio.

Proprio lei, infatti, in un’intervista aveva dichiarato: “Il quarto figlio? Certo che lo vorremmo, ma non ne faccio un’ossessione, perché so che a 43 anni non è scontato rimanere incinta”.

Nel frattempo, i fan hanno commentato con grande entusiasmo lo scatto pubblicato dalla bella Michelle: “Bellissima genetica. Complimenti per la tua famiglia. 🌈🌈🌈💖💖💖, Bellissime ❤️, Con Aurora 2 gocce d’acqua… impressionante!!! 😍😍😍, Questo l hai sempre sostenuto😂👏❤️, Gli occhi!!!🖤, Bellissima💝💗💖💖❤️❤️”.