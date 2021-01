Mina: dopo quarant’anni esce fuori la verità del suo addio

Dopo tanto tempo arriva l’agghiacciante notizia sull’addio di Mina, la cantante che ha fatto sognare e emozionare milioni di italiani

La chiamavano l‘ugola d’oro, le sue canzoni sono rimaste impresse nella storia e ancora oggi piccoli e grandi le ascoltano. Stiamo parlando di Mina, la cantante che fatto emozionare milioni di italiani ma che da oltre quarant’anni è uscita dal giro e dal suo mondo. Nessuna ha mai saputo il motivo, ma oggi dopo tanto tempo la verità è venuta a galla. Fama, ricchezza e gloria non hanno avuto la meglio sulla malattia che per anni l’ha afflitta.

Mina: qual è la verità sulla cantante?

E’ dal 1978 che nessuno l’ha più vista in televisione, così proprio quell’anno si è chiusa un’epoca con il suo addio. Mina, che ha avuto la fortuna e l’onore di emozionare milioni di italiani, così in un batter d’occhio è sparita e il motivo non si è mai saputo. Fino ad oggi. Su di lei sono circolate tante notizie, alcune molto provocanti e fantasiose, ma la verità è che la cantante in quell’anno si ammalò di una bruttissima broncopolmonite. Dovette annullare i suoi impegni, facendo del concerto a Bussoladomani di Viareggio, l’ultimo della sua illustre carriera. Proprio in quell’occasione di pace relativo alla convalescenza la star capì che tutto ciò che desiderava era continuare la sua vita in totale serenità.

A distanza di anni i fan sperano ancora di poterla ascoltare, ma devono accontentarsi di vederla su Instagram dove un team porta avanti il suo profilo in onore della sua bravura e del suo talento. Più di cento mila follower seguono la pagina.