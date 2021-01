Mina con “This is me” sempre presente nel cuore della gente. Il ritiro però resta un mistero

Mina è ormai fuori dalle scene da 42 anni ma la sua voce continua ad allietare le case di milioni di italiani. Il motivo del ritiro resta ancora un mistero

Abbiamo avuto il piacere di riascoltare la voce di Mina, all’anagrafe Anna Maria Mazzini, nelle note del testo “This is me” proposto dalla Tim e andato in onda con il loro nuovo spot poco prima del discorso del presidente Mattarella a Capodanno. Tim ha celebrato 100 anni di innovazione ed evoluzione nelle telecomunicazioni in Italia.

Il brano “This is me” fa parte del musical “The Greatest Showman”, inoltre la canzone è stata premiata con il Golden Globe 2018 come miglior canzone originale e candidata all’Oscar nello stesso anno. La canzone si trova anche nell’ultimo lavoro che Mina ha pubblicato poco più di un mese fa, “Italian Songbook”, in digipack e doppio vinile.

Il motivo del ritiro di Mina resta ancora un mistero mai ufficializzato

La “Tigre di Cremona” si è prestata ancora una volta ad un progetto importante per un’azienda storica del panorama nazionale, ha donato la sua meravigliosa voce ancora una volta senza farsi vedere.

L’ultima comparsa per lei in pubblico c’è stata nel 1978 al concerto di Viareggio, poi il ritiro dopo una dichiarata broncopolmonite che l’ha molto destabilizzata. Una decisione probabilmente non facile ma che Mina ha portato aventi negli anni con decisione e senza ripensamenti.

La cantante ha fatto discutere tanto e per tanti anni circa la scelta del suo ritiro che non è mai stato spiegato in modo univoco, le voci che sono state fatte circolare sulla sua presunta vecchiaia, i problemi gravi alla voce, alla vista, non hanno mai ricevuto conferma dalla stessa interessata.

I fan aspettano ancora un suo ritorno dopo tanti anni ma nel frattempo apprezzano ancora di più queste sue sporadiche ma intense comparse musicali.