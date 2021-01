Patrizia Pellegrino, l’abito è bello ma le gambe lo sono ancora di più | FOTO

In preda alla nostalgia, Patrizia Pellegrino pubblica uno scatto che la ritrae durante una vecchia esibizione teatrale: il vestito aderente risalta le gambe favolose

“Lì su quelle tavole la mia vita si fonde con il mio personaggio e mi regala emozioni indescrivibili…“, scrive Patrizia Pellegrino, che attraverso Instagram ha deciso di condividere con i followers un momento di nostalgia. L’attrice teatrale ha postato uno scatto che la ritrae durante una scena di “Confidenze Pericolose”, piece risalente a due anni fa.

L’attrice, che appare alquanto provata per via dell’attuale condizione lavorativa, cerca conforto nei suoi sostenitori. “Scalpito per tornare in scena…sono certa che mi capite!“.

I fan, attraverso degli affettuosi messaggi, cercano di trasmetterle tutto il loro supporto.

D’altronde, il momento di tornare ad esibirsi, per Patrizia, non è ancora arrivato.

Patrizia Pellegrino, trauma indescrivibile: “Ho perso il mio primo figlio”

Lo scorso marzo, ospite di “Vieni da me“, Patrizia Pellegrino si è aperta in merito ad una questione estremamente delicata. L’attrice ha infatti raccontato a Caterina Balivo il dolore legato alla perdita del suo primo figlio, Riccardo. Il piccolo morì qualche ora dopo il parto, senza neanche aver ricevuto l’abbraccio di sua madre.

“È morto subito dopo il parto, ero sotto anestesia e non l’ho potuto neanche salutare“, ha raccontato Patrizia nel salotto della presentatrice, visibilmente commossa. “È stato un dolore immenso – ha proseguito la Pellegrino – ma lui è il mio angelo splendente“.

Lo straziante racconto dell’attrice non è tuttavia terminato qui: “Mi avevano detto che non potevo più avere figli“. Patrizia, che non voleva rinunciare al proprio desiderio di essere mamma, scelse dunque la strada dell’adozione, e nella sua vita arrivò Gregory.

Poi, accadde un vero miracolo.

Patrizia riuscì infatti a rimanere incinta ben due volte, ed ebbe così gli amati figli Tommaso e Arianna. Quest’ultima, pur non essendo autonoma, è stata definita dalla mamma come una donna “bella, intelligente e molto curiosa“.