Rocio Morales, bacio appassionato tra le braccia del suo Raul – FOTO

Rocio Morales e la dedica per il suo compagno. Uno scatto d’amore puro in questo inizio di anno: bellissimi insieme

Rocio Muñoz Morales non ci fa mancare le sue splendide foto di famiglia. L’attrice spagnola, compagna di Raul Bova, ci permette di sognare ad occhi aperti. A tratti ci fa entrare nella sua vita regalandoci dei dolci scatti suoi e del suo amatissimo compagno e qualche volta anche delle loro bambine.

Da sempre Raul Bova è sempre stato definito uno dei sex symbol del nostro spettacolo e dopo la fine della sua storia d’amore con la moglie, Chiaro Giordano, il bel attore ha ritrovato la felicità proprio accanto alla giovane attrice.

Nonostante la differenza d’età stanno ormai insieme da circa otto anni. Era il 2012 quando si conobbero sul set di Immaturi. Le chiacchiere e il gossip su di loro corsero veloci e alla fine uscirono allo scoperto. Dal loro amore sono nate due splendide bimbe: Luna e Alma Bova, venute alla luce nel 2015 e 2018.

Rocio e Raul si amano come il primo giorno e alcuni scatti come l’ultimo pubblicato dalla spagnola lo dimostrano sempre ombra di dubbio. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Rocio Morales, la dedica d’amore al suo compagno