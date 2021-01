Auto sbanda e si schianta contro un muro: perdono la vita due ragazzi

In un drammatico incidente stradale, avvenuto ieri sera a Montorio Romano (Roma), due ragazzi di 23 e 25 anni hanno perso la vita.

Tragico incidente nella serata di ieri a Montorio Romano, in provincia di Roma. Due ragazzi di 23 e 25 anni hanno perso la vita. Stando alle prime informazioni, le due vittime viaggiano a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, nella zona del cimitero della città, e si è schiantata contro un muro. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo ai due ragazzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Due ragazzi di 23 e 25 anni sono deceduti nella serata di ieri, mercoledì 6 gennaio, in un drammatico incidente stradale a Montorio Romano, piccolo comune in provincia di Roma. Stando a quanto riporta la redazione di Roma Today, le due vittime si trovavano a bordo di un’auto, una Peugeot 206 condotta dal 25enne nella zona del cimitero cittadino. Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo che, dopo aver invaso la corsia opposta, si è schiantato contro il muro del cimitero.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto i corpi dalle lamiere dell’auto e li hanno affidati al personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del passeggero. Il ragazzo che era alla guida è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Sant’Andrea, dove purtroppo è deceduto poco dopo nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Intervenuti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Nerona che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica e risalire alle cause dell’impatto. Dai primi accertamenti, riporta Roma Today, pare essersi trattato di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli in transito.

Pubblicato da Ufficio Stampa Comune Montorio Romano su Mercoledì 6 gennaio 2021

Diffusasi la notizia della tragedia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per le famiglie delle due vittime. Tra questi anche quello del comune di Montorio Romano che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “L’ amministrazione comunale esprime con immenso dolore le più sentite condoglianze e la sua vicinanza alle famiglie, agli amici e amiche di Dante ed Enrik“.