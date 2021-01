La cantante, showgirl e condivide un nuovo post, scrivendo nella didascalia un estratto del libro Penelope alla Guerra.

Sabrina Salerno scrive: “L’amore da una parte sola non basta. […] Non si regala l’anima a chi non è disposto a regalare la sua. Chi non fa regali, non apprezza regali.“.

Con questo estratto consiglia a tutti di leggere il libro di Oriana Fallaci.

Nello scatto l’influencer indossa una maglietta nera scollata e riccamente ricamata e dei pantaloni di pelle, con un piccolo spacco laterale.

La foto ha superato i 2000 like e i 60 commenti in qualche minuto: è già virale!

Il rapporto di Sabrina con i followers: “Sono reali. Non comprati“

La Salerno, durante un’intervista, racconta cosa rappresentano i social per lei: “Ho capito la forza dei social. Sono un mezzo potentissimo per la comunicazione. Ma vanno usati con intelligenza. Altrimenti diventano un’arma a doppio taglio“.

E ancora: “E sono reali. Non comprati. Molti personaggi sui social si sono gonfiati la fan base. Hanno milioni di seguaci e poi cinque commenti sotto ai post“.

Successivamente parla dei suoi seguaci così: “Su Instagram è una platea molto giovane. Vado forte nel segmento compreso tra i 25 e i 34 anni. Su Facebook invece ho un pubblico più adulto. Mi sforzo molto di capire queste dinamiche, perché i social sono le specchio di quello che siamo diventati, nel bene e nel male“.

Il suo seguito è derivato, oltre che dalla sua bellezza, dal brio e dalla personalità che non ha mai nascosto al pubblico, conquistando tutto il suo affetto!