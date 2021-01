Trepida è l’attesa per la nuova edizione di Sanremo ma durerà ancora due mesi, dopo la notizia della nave quarantena per il pubblico del Festival non cala l’attenzione: a quanto ammontano i cachet?

Manca pochissimo alla nuova edizione del Festival di Sanremo, e dopo le ultime dichiarazioni circa la possibilità di isolare il pubblico su una nave da crociera, che ha certamente indispettito gli animi, ecco che emergono ulteriori dettagli. A capitanare abilmente l’edizione di quest’anno sarà di nuovo Amadeus, che è uscito vincente dal Festival 2020, conquistando record di ascolti. Il conduttore riceverà un compenso in linea con lo scorso anno, la cifra dovrebbe quantificarsi tra i 500mila e i 600mila euro.

Leggi anche—> Oggi è una delle conduttrici più amate, le foto da piccola. sapete chi è?

I cachet stellari del Festival di Sanremo: gli altri protagonisti

Leggi anche—> Carlo Conti, lutto per il conduttore: l’addio al famoso amico deejay

Al suo fianco di nuovo uno scoppiettante Fiorello, che si riconferma sui 50mila a serata e presenzierà in tutte le 5 puntate, per un totale di 250mila. La vera sorpresa di quest’anno è Zlatan Ibrahimovic, che con la sua spiccata personalità sarà una certezza in fatto di protagonismo. L’attaccante del Milan, che non potrà partecipare a tutte le puntate per via di una gara che dovrebbe tenersi in data 3 marzo, si porta a casa lo stesso cachet dello Showman, ovvero 50mila euro a serata, raggiungendo così quota 200mila.

Ancora da scoprire quello destinato alla bellissima cantante Elodie, che oltre a possedere una voce magnetica e distintiva, ci dimostrerà le sue capacità di co-conduttrice in abito Versace per una delle serate in programma. Si scatena l’interesse anche per il camaleontico Achille Lauro. Il cantante apparirà in tutte le serate, portando la particolarità che lo caratterizza nelle sue esibizioni, sempre raffinate e audaci allo stesso tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sicuramente non percepiranno lo stesso cachet avuto da Georgina Rodriguez l’anno scorso, quando ha fatto da co-conduttrice a un prezzo di 140mila euro. Moltissime le polemiche che attraversarono la 70esima edizione del Festival, ma la compagna di Cristiano Ronaldo fece il meraviglioso gesto di donare l’intera cifra all’ospedale pediatrico di Torino, il Regina Margerita.