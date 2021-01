Zodiaco, i segni che vivranno netti cambiamenti nel 2021

Il 2021 per molti potrebbe essere un anno di ripartenze, ma per alcuni segni zodiacali porterà dei cambiamenti davvero rivoluzionari

Come spesso accade in questi momenti si cerca di riporre fiducia nel nuovo anno, nella speranza che questo possa portare dei cambiamenti significativi nelle proprie vite. Magari non come quelli che siamo stati obbligati a subire nel corso del 2020, ma una vera ripartenza. Da un punto di vista professionale, amoroso o strettamente personale, in questo 2021 in molti cercheranno di rimboccarsi le maniche per fare in modo che questo accada. A metterci lo zampino ci saranno anche le stelle che, soprattutto per questi segni zodiacali, prevedono un anno rivoluzionario.

I segni zodiacali che vivranno dei cambiamenti nel 2021

L’Ariete nel nuovo anno potrà finalmente voltare pagina e lasciare indietro le incertezze che l’hanno attanagliato per diverso tempo. Ci sarà modo di ritrovare il sorriso e quell’entusiasmo che sembrava perduto. Per chi ha vissuto un blocco creativo o una crisi sentimentale il 2021 rappresenterà una ripartenza sotto tutti i punti di vista. Anche il Cancro avrà la possibilità di passare finalmente alla fase successiva di un progetto rimasto fermo per un lungo periodo. Il desiderio di cambiamento che si porta dietro avrà l’opportunità di realizzarsi.

La Bilancia ha vissuto un 2020 particolarmente difficile ma dal quale nonostante tutto riuscirà a uscirne più forte di prima. Questo nuovo anno porterà successi in ogni ambito, quasi come una sorta di ricompensa per tutto quello che è stato in grado di superare. Poi ci sono i Gemelli che continueranno a lavorare duramente su un progetto che li sta particolarmente a cuore. Sarà un anno di intenso lavoro ma anche di grandi soddisfazioni e, soprattutto nella seconda parte di questo, i progressi saranno tangibili. Una grossa opportunità potrà cambiarli la vita.

Anche per il Sagittario il 2021 porterà dei grandi cambiamenti in positivo, con una ritrovata energia che gli permetterà di dare il massimo in ogni campo. Dal lavoro all’amore, il desiderio di mettersi alla prova lo spingerà a vivere più intensamente e a lasciarsi andare a nuovi orizzonti.

Infine troviamo l’Acquario, nelle cui mani è affidato il proprio futuro. I cambiamenti sono alle porte, così come grandi soddisfazioni. Tutto sta nel capire se si è pronti ad accoglierli, perché solo così il nuovo anno potrà rappresentare un nuovo inizio, solo se la volontà di farlo risiede in primo luogo nella propria persona.