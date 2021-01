Serena Rossi, abito monocolore e sorriso radioso. Incantevole – FOTO

Serena Rossi posa per Vanity Fair e anticipa parte del servizio fotografico sul proprio profilo social. Semplicemente bellissima, il sorriso poi…un incanto!

Serena Rossi anticipa sui social parte del servizio fotografico che le ha dedicato Vanity Fair. L’attrice, che nel tempo si è mostrata essere anche una cantante magnifica, con la sua dolcezza e bravura è riuscita a farsi amare dal pubblico che la segue in ogni progetto lavorativo. Ieri sera Serena Rossi era tra gli ignoti di Amadeus, nello speciale dedicato alla Lotteria Italia. Bellissima, sia riccia che liscia, la Rossi in questo scatto mostra un cambio di look, i capelli infatti sembrano più corti e con dei riflessi che tendono al biondo. Lo sguardo verso il fotografo, la Rossi non nasconde un sorriso contagioso, appare più bella che mai. L’abito scelto è monocolore e sulle tonalità del verde, dalle linee semplici, il vestito è a maniche lunghe. Pioggia di like e commenti per l’attrice.

Serena Rossi svela il prossimo appuntamento in TV

Come anticipa la Rossi tra le storie di Instagram, l’attrice andrà in onda dal 17 gennaio su Rai Uno con Mina Settembre. Già nel serale de I Soliti Ignoti, la Rossi ha ricordato l’appuntamento e svelando altresì alcune anticipazioni sul nuovo lavoro firmato RAI. Insieme a tantissimi ospiti, tra i quali Biagio Izzo, Elena Sofia Ricci, Laura Chiatti…solo per citarne alcuni, lo speciale dedicato alla Lotteria si è rivelato un successo. I personaggi infatti in versione ignoti hanno intrattenuto piacevolmente gli italiani.

Tuttavia lo show serale è stato interrotto dall’edizione straordinaria del Tg1 per monitorare quanto stesse accadendo in USA in quelle ore.