The Walking Dead. Novità sull’uscita del film su Rick Grimes. Attesa dei fan

The Walking Dead. I fan della serie tv distopica e spaventosa attendono con ansia l’uscita del film su uno dei personaggi più amati

Era il 2010 quando abbiamo visto per la prima volta sui nostri schermi la serie tv The Walking Dead. Tratta dall’omonimo fumetto di Robert Kirkman, è iniziata con gli stessi presupposti a livello di trama per poi discostarsi totalmente e aggiungere personaggi inediti. Anche i fan dell’opera cartacea quindi non potranno prevedere gli sviluppi delle ultime stagioni.

La prima puntata rimane, a 11 anni di distanza, un piccolo capolavoro. Lo sceriffo Rick Grimes si riprende dal coma mentre si trova in ospedale. Il mondo che troverà non è quello che ricordava; i morti si risvegliano e attaccano i vivi. Nell’immediato non ha consapevolezza di dove sia sua moglie Lori e il figlio Carl. La sua diverrà una lotta alla sopravvivenza con lo scopo di ritrovarli. Ci riuscirà poco dopo, dando il via ad un’avventura corale immensa.

Lo scopo non sarà solo quello di salvarsi dagli zombie. Sono gli esseri umani il pericolo maggiore in una realtà dove “mors tua, vita mea” è l’unica filosofia che regge. Un po’ come ci aveva abituato Game of thrones, anche il questo caso lo spettatore può aspettarsi qualsiasi cosa, anche che un personaggio considerato principale, ad un certo punto, muoia o sparisca, lasciando un senso di perdita come quando si dice addio ad un caro amico.

SPOILER. La stessa sensazione è stata provata dai fan di The Walking Dead quando hanno affrontato la scomparsa di Rick Grimes. Nelle scene, l’ultima volta che lo abbiamo visto, era ferito dopo l’esplosione di un ponte e portato chissà dove da Jadis grazie ad un elicottero della Civic Republic Military (nona stagione).

La serie terminerà presto con l’undicesima stagione. Stessa sorte per le opere spin off che hanno subito un calo di ascolti. Come sapremo allora cosa accadrà al personaggio interpretato dall’attore Andrew Lincoln? E’ lui stesso a comunicarlo tramite un’intervista per ABC. Uscirà un film su Rick Grimes, le riprese partiranno nella primavera del 2021, Covid permettendo. L’ attrice Annett Mahendru ne curerà la regia. Non si conosce ancora l’arco temporale che ricoprà la pellicola che potrebbe addirittura svilupparsi in una trilogia.

Quello che è certo è che bisognerà cavalcare l’onda della popolarità della serie prima che l’hype si esaurisca con il termine dell’ultima stagione.