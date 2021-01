Tiziano Ferro irriconoscibile: “Le promesse si mantengono” – FOTO

Con uno scatto esclusivo Tiziano Ferro si mostra in vesti davvero inedite e anticipa un nuovo appuntamento con il pubblico: di cosa si tratta

Un artista dalle mille sorprese, Tiziano Ferro sa sempre come tenere sulle spine i propri fan e lo ha fatto anche questa volta. Le feste sono ormai finite, per questo il cantante ha pensato di salutarle in maniera piuttosto curiosa e con la complicità di Silvia Toffanin. Lo scorso 19 dicembre è stato ospite della trasmissione Verissimo, sebbene la sua intervista sia avvenuta tramite collegamento. Tiziano si trova infatti a Los Angeles, dove vive insieme al marito Victor Allen, e per causa di forze maggiori non è potuto rientrare in Italia. Questa settimana tuttavia tornerà sugli schermi di Canale 5 e porterà con sé una sorpresa.

La promessa mantenuta da Tiziano Ferro: il travestimento

Ad annunciare la notizia è stato proprio lui, attraverso il suo profilo Instagram. In una storia si è mostrato quasi irriconoscibile travestito da Babbo Natale e ha fatto sapere al suo pubblico che sabato 9 gennaio sarà nuovamente a Verissimo. “Le promesse si mantengono” -ha sottolineato- “e io avevo detto a Silvia Toffanin che mi sarei mostrato in veste di Babbo Natale“. Detto fatto.

Nell’immagine condivisa troviamo uno scatto di Tiziano Ferro immerso completamente nella parte, con tanto di folta barba e occhiali da vista. Il cantante ha voluto mantenere la promessa fatta alla conduttrice e nella prossima puntata ci sarà modo di scoprire cos’altro ha architettato per l’occasione.

Durante l’intervista avvenuta lo scorso dicembre l’artista ha in particolar modo affrontato gli argomenti trattati nel suo documentario, “Ferro“. Dai problemi di alcolismo e depressione al coming out e al suo rapporto con la fama. Si è mostrato ancora una volta con grande umanità, sincerità e senza filtri, ma ha anche parlato dei suoi progetti, di suo marito e dell’immenso amore che prova per gli animali.

Nonostante tutto quello appena trascorso è stato per Tiziano un anno ricco di successi. Per i prossimi dodici mesi la speranza è quella di poter ritornare sul palco, sebbene lui stesso abbia molti dubbi sulla possibilità che il tour negli stadi possa procedere quest’estate. Nel frattempo però pensa a dare il benvenuto al 2021 con il sorriso.