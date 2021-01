Tragedia sul lavoro, operaio travolto ed ucciso sui binari

Nei pressi della stazione ferroviaria di Jesi, provincia di Ancona, un operaio ha perso la vita: travolto da un escavatore su rotaia mentre lavorava.

A Jesi, comune in provincia di Ancona, si è registrata l’ennesima morte sul posto di lavoro in Italia. La vittima un operaio di 55 anni originario di Afragola il quale pare sarebbe stato travolto da un escavatore che viaggiava sui binari ove l’uomo stava effettuando un intervento. Il 55enne si trovava nell’anconetano per conto della ditta Centro Meridionale costruzioni, con sede a Casoria, alla quale la società Rfi aveva affidato lavori di ammodernamento della stazione. In particolare pare che il progetto prevedesse la costruzione di nuovi marciapiedi, l’abbattimento di barriere architettoniche nonché l’installazione di un ascensore.

Jesi, incidente mortale sul lavoro: operaio travolto da un carrello nei pressi della stazione

Si trovava sul tracciato del binario 4 quando un carrello lo avrebbe travolto uccidendolo. Il mezzo pesante, un escavatore su rotaia, secondo quanto riportato dalla redazione de Il Mattino, pare fosse guidato da un collega della vittima. L’operaio deceduto secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, sembrerebbe non essersi accorto dell’arrivo del carello alle sue spalle nè tantomeno il conducente sarebbe riuscito a vedere il collega facendo retromarcia. Probabilmente ciò potrebbe essere accaduto per l’eccessiva altezza della cabina rispetto alla posizione della vittima.

I lavori sulla linea erano stati attivati per effettuare un ammodernamento della zona da parte di Rfi che aveva affidato il cantiere alla CMC (Centro Meridionale costruzioni) di cui era dipendente la vittima. Sui luoghi dell’incidente sono immediatamente sopraggiunti i soccorsi del 118 e la Polizia ferroviaria. La dinamica del sinistro è ora oggetto di indagine da parte delle autorità che dovranno vagliare eventuali responsabilità. Ad ora la polizia del commissariato di Jesi starebbe raccogliendo ogni utile testimonianza ed elemento che possa far chiarezza sull’accaduto.

Come previsto dalla legge il sito sarebbe stato sottoposto a sequestro e la salma rimossa.