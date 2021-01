Tragico incidente stradale: ragazzo muore sul colpo, grave una 23enne

Un ragazzo di 27 anni è morto ed una 23enne è rimasta ferita in un incidente consumatosi all’alba di oggi a Canton di Silea, in provincia di Treviso.

Dramma all’alba di stamane a Canton di Silea, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 27 anni è deceduto ed una 23enne è rimasta gravemente ferita in un tragico incidente avvenuto in via Belvedere. I due, stando alle prime informazioni, viaggiavano su un’auto che, per cause ancora da accertare, si è schiantata violentemente prima contro un muretto e successivamente contro un palo. Sul luogo del violento impatto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il conducente 27enne, mentre la ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Treviso, tragico incidente stradale all'alba: ragazzo di 27 anni muore sul colpo, grave una 23enne

Un morto ed un ferito grave, questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto all’alba di questa mattina, giovedì 7 gennaio, a Canton, frazione del comune di Silea, in provincia di Treviso. La vittima è Salvatore Aprile, barista originario di Barletta, ma residente a Roncade. Stando a quanto riporta la redazione di Treviso Today, il 27enne e la ragazza 23enne viaggiavano a bordo di una Mini che si è schiantata contro un muro di un’abitazione e successivamente contro un palo dell’Enel in via Belvedere. Il veicolo, dopo l’impatto si è poi ribaltato.

In pochi minuti, sul posto è arrivato il personale medico del Suem 118 che non ha potuto far nulla per il giovane conducente della vettura. Lo staff sanitario ha potuto solo costatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo per via delle ferite riportate nello schianto. La ragazza 23enne, residente in Svizzera, è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove ora, come riporta Treviso Today, si troverebbe ricoverata in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimettere in sicurezza la carreggiata, i tecnici dell’Enel la Polizia Stradale. Gli agenti hanno provveduto ai rilievi per accertare le cause del sinistro e ricostruirne l’esatta dinamica.

Tra le ipotesi al vaglio, riporta Treviso Today, vi sarebbero anche quella secondo la quale il 27enne alla guida possa essere stato colto da un malore improvviso o da un colpo di sonno. Non si esclude, però, che l’impatto possa essere stato causato dalla nebbia o dall’asfalto viscido.