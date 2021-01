Donna, mamma e tra le cantanti più sexy. È bionda e bombastica, con una voce che si riconosce a vista d’occhio. Sapete chi è?

Oggi è una delle donne più desiderate del web, della musica e del piccolo schermo ma quando ha esordito era solo una ragazzina, già bellissima ma timida ed inesperta. La riconoscete? Vi ricordate di lei sul palco di Sanremo? Oggi vive un momento d’oro grazie al suo rinnovamento che le ha lasciato alle spalle il suo passato.

Ha cambiato colore dei capelli, stile e sound musicale e anche modo di porsi. È una bomba sexy con abiti succinti e forme esplosive. Non l’avevamo mai vista così.

Parliamo di Anna Tatangelo che dopo la fine della sua storia con Gigi D’Alessio che l’ha resa mamma del suo amatissimo figlio, Andrea, ha deciso di dare un taglio col passato. Un cambio radicale per lei dalla scorsa estate che nella sua versione bionda è stata designata come una delle cantanti più sexy del momento. Dopo due singoli di successo come Guapo e Fra me e te, ha spopolato anche in tv come giudice di All Together Night, il game musicale di Canale 5. Ma sapete come e dove ha iniziato Anna Tatangelo? Ripercorriamo la sua carriera.

Anna Tatangelo, tra le cantanti più sexy: la sua carriera

Era poco più che una ragazzina Anna Tatangelo quando ha calcato per la prima volta il palco musicale più importante d’Italia: l’Ariston. Nel 2002 ha vinto Sanremo Giovani a soli 15 anni con il brano Doppiamente fragili e dopo questa vittoria, nella sua carriera artistica, è tornata su questo palco che le ha portato fortuna tante altre volte, ben otto.

Sette gli album d’inediti, e ben 90 canzoni incise nonostante abbia solo 33 anni e all’attivo oltre un milione di dischi venduti e tantissime certificazioni fra dischi d’oro e di platino.

Il 2002 è ancora l’anno della consacrazione per Anna Tatangelo che duetta con Gigi D’Alessio, nel brano di grandissimo successo Un nuovo bacio e due anni dopo, nel 2004, la vediamo ancora al fianco di colui che diventerà poi il suo compagno. Insieme al cantante napoletano viene scelta dalla Disney per cantare Il mondo è mio, la canzone dei titoli di coda dell’edizione di Aladdin.

L’anno dopo arriva il grande successo con Ragazza di periferia, la canzone scelta per la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo, scritta da Gigi d’Alessio.

E da qui tantissimi singoli di successo come Essere una donna composta ancora una volta da D’Alessio in coppia con Mogol per l’ennesima partecipazione all’Ariston e tantissime partecipazioni a programmi tv fino ad arrivare ad All Together Now.