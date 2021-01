Valentina Ferragni non ha più rivali. La sorella dell’influencer numero uno incanta come una dea in bianco: favolosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Inarrestabile ormai Valentina Ferragni su Instagram. La sorella minore di Chiara ormai prosegue a vele spiegate la sua carriera da influencer ed il suo profilo cresce a vista d’occhio. Cresciuta sotto l’ala protettrice della sorella Chiara che le ha dato la spinta per farsi conoscere, ormai cammina da sola Valentina che non teme più rivali.

Foto che riscuotono un sacco di successo, follower che crescono a dismisura (3.7 milioni ad oggi), un brand tutto suo e le sponsorizzazioni che arrivano a pioggia.

L’effetto Ferragni si vede e come, ma Valentina si sta costruendo anche una strada automa. Ha esordito con una linea di orecchini molto particolati e un brand dal nome semplice e riconoscibilissimo “Valentina Ferragni studio”. La sua prima linea lanciata sul mercato è andata praticamente a ruba e chissà quale altre sorprese ci riserverà.

Anche sul privato le cose non vanno assolutamente male. Da sette anni la piccola di casa Ferragni vive la sua storia d’amore con Luca Vezil, anch’egli modello e influencer e da diverso tempo vivono anche insieme.

LEGGI ANCHE –> Rocio Morales, bacio appassionato tra le braccia del suo Raul – FOTO

Valentina Ferragni, una dea tutta in bianco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

LEGGI ANCHE –> Wanda e Icardi: amore e passione tra le spighe di grano, senza parole

Adesso Milano ha solo occhi per Valentina Ferragni. Anche lei come la sorella Chiara ha scelto Milano come città dove abitare. Cremona, la loro città natale, è un ricordo. Ma se Chiara, in dolce attesa, è solo lavoro e famiglia, la piccola di casa si dà a fare.

La vediamo nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram in giro per la città, precisamente nella centralissima e in piazza del Duomo. La cattedrale gotica spicca alle sue spalle e lei indossa un outfit total white. Ovviamente tutto patinato com’è ormai nello stile di famiglia.

Cappellino bianco con visiera di Dior e una super pelliccia bianca. Immaginiamo sia sintetica visto l’estremo amore che in famiglia si ha per gli animali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Valentina non scrive molto a corredo della foto ma un semplice “White on white 🤍” ma ad i suoi fan poco importa, tutti gli occhi sono puntati su di lei, una dea in bianco.