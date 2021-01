Valeria Marini, l’ex fidanzato: “Sua madre l’ha convinta a lasciarmi”

A seguito delle parole di Valeria Marini sulla fine della storia con l’ex fidanzato Gianluigi Martino, oggi sono arrivate le dichiarazioni del manager

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗟𝗨𝗜𝗚𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗢 (@gianluigi_martino)

Secondo le dichiarazioni rilasciate da Valeria Marini al settimanale ‘Oggi’, la storia tra la showgirl e il manager Gianluigi Martino è giunta al capolinea. Inoltre lei aveva parlato anche durante il programma di Barbara D’Urso, ospite a “Pomeriggio Cinque”, affermando che sua madre non c’entrava nulla con la fine della storia d’amore e raccomandando al suo ex di non parlare di lei. Ma lui non ci sta e ha deciso di raccontare la sua versione della storia sempre ai microfoni dei giornalisti della rivista patinata. Gianluigi Martino ha affermato, al contrario della sua ex fidanzata, che è stata proprio la madre di lei a mettere i bastoni tra le ruote e a contribuire alla rottura della coppia.

LEGGI ANCHE -> Claudia Pandolfi svela particolari intimi con Leonardo Pieraccioni VIDEO

L’ex fidanzato di Valeria Marini parla della fine della love story

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗟𝗨𝗜𝗚𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗢 (@gianluigi_martino)

LEGGI ANCHE -> Maria Grazia Cucinotta, come un raggio di sole: che bellezza FOTO

L’ormai ex fidanzato di Valeria Marini ha spiegato al settimanale “Oggi” di aver vissuto degli anni fantastici con lei: “è stato vero amore”, ha detto laconico ma ha anche affermato di non sopportare di essere definito come una persona in cerca di visibilità solo perché era fidanzato con una donna famosa. Le motivazioni di Gianluigi Martino risiedono nel fatto che lui ha accettato di non rendere pubblica la loro convivenza fino a quando lei ha voluto. Il manager afferma di essere stato lui a porre fine alla loro relazione visto che non era d’accordo con delle “scelte di vita” di Valeria Marini. La showgirl, secondo Martino, aveva intorno a sé “collaboratori scadenti e falsi amici dai quali tentai di metterla in guardia”. Per un periodo sono stati bene insieme, fino a quando alcune delle suddette persone: “si rifecero vive con sua madre calunniandomi pesantemente e lei li ascoltò, convincendo la figlia a lasciarmi”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗟𝗨𝗜𝗚𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗢 (@gianluigi_martino)

Il manager ha detto di essere pronto con il suo avvocato a intraprendere le vie legali per querelare queste persone per diffamazione.