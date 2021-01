Wanda e Icardi: amore e passione tra le spighe di grano, senza parole

Scatto passionale di Wanda e Icardi: la loro storia d’amore continua tra le colline argentine, i fan esplodono su Instagram

Wanda e Icardi hanno trascorso le loro vacanze natalizie in Argentina, il paese d’origine dell’opinionista e su Instagram di lei non sono mancate foto della loro bellissima vacanza. Hanno passato giorni alla scoperta di posti incantati e incontaminati, lì il tempo sembra essersi fermato. I fan della coppia si sono appassionati e non hanno potuto fare a meno di commentare i loro post che hanno fatto il giro del web.

Wanda e Icardi: l’Argentina accende ancora più l’amore

Lui calciatore del Paris Saint Germain, lei per il momento influencer e mamma. Icardi e Wanda si sono trasferiti a Parigi ma agli italiani l’opinionista è rimasta nel cuore e molti sperano di poterla rivedere in televisione. La Nara l’anno scorso ha lavorato a fianco di Alfonso Signorini e Pupo nella vecchia edizione del Grande Fratello ed ora che il suo posto è stato preso da Antonella Elia, il pubblico la cerca e spera in un suo ritorno. Per il momento lei sembra proprio non pensare al lavoro e si gode le vacanze, ormai finite, insieme alla sua famiglia in Argentina. Sul profilo Instagram della donna ci sono molte foto di questi giorni ma i fan ne notano una in particolare: l’amore intramontabile tra mamma e papà.

Esplode la passione tra le spighe di grano delle colline argentine tra Wanda e Icardi lontani per un po’ dai loro bambini. Avendo un po’ di tempo per loro, non hanno perso occasione di rilassarsi immersi nella natura. L’amore tra i due sembra durare e i fan impazziscono per loro.