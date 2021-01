Ainett Stephens, mini skirt e reggiseno trasparente, si vede tutto: sontuosa – FOTO

Ainett Stephens alimenta il sentimento d’amore dei follower di Instagram con una foto da “infarto”: fisico “bollente” e veli trasparenti

Stavolta i follower sono rimasti davvero a bocca aperta, dopo l’ennesimo successo su Instagram di Ainett Stephens. La modella e showgirl di Bolìvar ha racimolato altri likes “vincenti” per aumentare una visibilità già sorprendente di suo. Ainett approfitta delle belle giornate per attirare a sè, il calore del sole e rendere tutto intorno meravigliosamente straordinario. Gli ammiratori della modella si son “costituiti” in stato di ebbrezza, dopo l’ennesima dimostrazione di sensualità da capogiro.

Dopo la classica “tavolata” di fine anno, i fan sono rimasti sorpresi dagli effetti collaterali che il suo corpo ha subito, tra l’apertura del frigorifero e un’imboccata “zuccherosa” di qualche dolce natalizio. Ma la Stephens, naturalizzata italiana si è già messa in riga con i duri allenamenti del corpo, per riprendere l’ottimo stato di forma, momentaneamente abbandonato a se stesso

Ainett Stephens, scollatura top affacciata alla finestra: uno spettacolo