Ainett Stephens, le trasparenze esplosive della venere nera – FOTO

Ainett Stephens da sogno, la modella e conduttrice televisiva più bella che mai: un fisico da urlo, Instagram impazzisce

Un fascino esplosivo ed esotico che la ha caratterizzata da sempre, facendola conoscere rapidamente ed amare al grande pubblico. Soprattutto in Italia. Dal 2004 è diventata rapidamente nota nel nostro paese, guadagnandosi copertine e l’ammirazione dei fan. Ainett Stephens ha marchiato a fuoco la sua presenza sul piccolo schermo, come valletta, ospite, conduttrice, evidenziando una bellezza davvero rara. La modella venezuelana, naturalizzata italiana, classe 1982, sembra sempre più bella con il passare degli anni. E continua a lasciare senza fiato i suoi followers su Instagram con scatti davvero da infarto. Andate a pagina successiva per scoprire le foto di oggi…

Ainett Stephens, il decolleté fa paura: lato A impressionante, si sogna ad occhi aperti con lei